Trabzon Yatırım Adası’yla 15 bin kişiye iş imkânı

Trabzon’un Arsin ilçesinde 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulacak Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde ilk etapta 7 bin, zaman içinde de 15 bin kişiye iş imkânı sağlanması hedefleniyor. Projenin bölgesel kalkınmayı arttıracağı, ülke ekonomisine önemli katkı yapacağı öngörülüyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yatırım adası endüstri bölgelerinin kuruluş amacının ülkenin sanayi stratejik planına bağlı olarak orta ve yüksek teknolojik ürünler üretilmesi olduğunu vurguladı. Hacısalihoğlu, bu amaca uygun şekilde Trabzon’da da katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için altyapı çalışması yapıldığını dile getirdi.