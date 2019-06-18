Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin akşam yemeği

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları sırasında, esnafın malını, mülkünü yağmalayanlara sahip çıkanlar yine bunlar değil miydi? Bu şehri senelerce maalesef çirkinliklere mahkum eden yine bunlar. Daha koltuğa oturur oturmaz tüm İstanbullunun verilerine saldıran yine CHP'dir. FETÖ ile PKK ile ilgili tek cümle kurmazken, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayır hasenat kurumlarımıza musallat olan yine aynı faşist zihniyettir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Eski Büyükdere İskelesi'nde düzenlenen Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapana kadar durmayacaklarını, son 17 senede olduğu gibi şartlar ne olursa olsun millete verdikleri sözleri yerine getirmenin mücadelesini vereceklerini söyledi.



23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin bir yönüyle sadece bir belediye başkanlığı seçimi olduğunu belirten Erdoğan, "Esasen biz meseleyi böyle bakarız ama dışarıdan bu seçim öyle görünmüyor. Karşınızda 1994-1999 arasında bu güzel şehrimize belediye başkanı olarak hizmet vermiş bir kişi olarak bulunuyoruz ve İstanbul'u nereden alıp nereye getirdiğimizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. " diye konuştu.



Erdoğan, genç kuşağın bunu büyük oranda bilmediğini, İstanbul'un özellikle çöp, çukur ve çamur konusunda, susuzlukta ne durumda olduğunu bilmediğini dile getirerek, "Bunların hepsini şu anda bu davette bulunan dostlarımın birçoğu bilir ve Istranca Dağlarını delerek İstanbul'a suyu nasıl getirdik, Melen'den İstanbul'a suyu nasıl getirdik, bunu o dönem o susuzluğu yaşayanlar çok iyi bilir. Küvetlere suyu doldurduğumuzu, benzin istasyonları gibi su istasyonlarının olduğunu hatırlayın ve bidonlarla suları taşıyıp o küvetleri doldurduğumuz günleri şöyle hatırlayın. Bir diğer yandan İstanbul'da gazeteler hatırlayın maske dağıtıyordu. Niye? Hava kirliliği. Aşırı derecede bir hava kirliliği vardı ve bu maskelerle hava kirliliğinden korunma yoluna gidiyorlardı ve o dönemde Cumhuriyet Halk Parti'li bir belediyeden teslim almıştım." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da 50 bin eve doğal gazın gittiğini, İBB Başkanlığına geldikten sonra yoğun bir çalışmayla görevden ayrıldığı ana kadar bu rakamı 1 milyon 250 bine çıkardığını vurgulayan Erdoğan, "Çünkü tek çözüm doğal gazın evlere girmesiydi ve hava kirliliğinden ancak bu şekilde kurtulacaktık ama şu anda 6,5 milyon evde doğal gaz var ve bunlar AK Parti belediyeciliğinin İstanbul'a kazandırdığı hamdolsun güzelliklerdir. " dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2040'a kadar su sıkıntısının olmadığını, Istranca Dağlarından ve Melen'den gelen, boğazın altından şu anda borularla deplase olan suyla bir taraf sıkıntıya düşerse diğer taraftan almak suretiyle bu sıkıntıyı aştıklarını söyledi.





- "Raylı sistemin gelmesiyle İstanbul Havalimanı çok daha farklı bir hizmet verecek"



Boğazın altından geçmenin kendileri için zaten sorun olmadığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Nasıl Marmaray'ı geçirdiysek ki o 2013 29 Ekim, o günden bugüne 350 milyon insan, Marmaray'dan geçti. Aynı şekilde Avrasya Tüneli, öbür taraftan Yavuz Sultan Selim Köprüsü öbür tarafta İstanbul-İzmir arasında Osmangazi Köprüsü... Bunları biz yaptık. Hepsinden öte İstanbul Havalimanı. Şu anda dünyanın hayranlıkla izlediği, hayranlıkla takip ettiği... Bakın 17 yıl oldu Berlin Havalimanı'nı Almanlar yapamadı ama biz 5 senede bunu bitirdik. Şu anda bazı sıkıntıları var, inşallah onlar bittiği andan itibaren de zaten İstanbul Havalimanı çok daha huzurlu bir hizmet verecek. Zira bir taraftan da şu anda oraya raylı sistem da gelecek, raylı sistemin gelmesiyle birlikte de İstanbul Havalimanı çok daha farklı bir hizmet vermeye devam edecektir."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır." ifadesini kullandı.

Bu seçimin kendilerinden ziyade Türkiye'yi hedef alanlar için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zira Türkiye'nin son 17 yılda yakaladığı kalkınma hamlesinde yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasındaki uyumun çok büyük payı var. Aynı hedefe kilitlenen, aynı vizyonla hareket eden, aynı hassasiyeti paylaşan kadrolar sırt sırta vermiş, millete, ülkeye ve şehirlerimize hizmet noktasında tarihi başarılara imza atmışlardır. İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Trabzon, Ordu, Samsun gibi büyük şehirlerimizin hemen hepsi layık oldukları hizmetlerle bizim dönemimizde buluştu. Türkiye, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilk kez yine bizim dönemimizde tanıştı. Belediye hizmetlerini çöp toplamanın ve kaldırım yapmanın çok ötesine biz taşıdık. Altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden trafik ve otopark meselesine kadar şehir hayatının her alanında kalıcı, pratik, modern çözümler ürettik. İşte şu anda buraya kadar gelen tünelden tutun da metrosuna varıncaya kadar bunları biz yaptık. Öbür taraftan Üsküdar'dan Çekmeköy'e kadar şu anda bir metro var. Hatta ve hatta bunun vatmanı da yok, tamamen merkezi sistemle çalışan bir metromuz var."







- "İstanbul'da tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bunların hepsinin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatması bakımından çok önemli olduğunu, özellikle bir dünya şehri olan İstanbul'da tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı ve Kadıköy'le Beylikdüzü'ne kadar giden metrobüsleri kendilerinin yaptığını ifade eden Erdoğan, bunlarla birlikte toplu taşımacılıkla da bu işi çözmek istediklerini söyledi.



Göreve geldiğinde İstanbul'da doğru dürüst bir merkezi sistemle dal-çıkların olmadığını kentteki bu dal-çıkları da kendilerinin yaptığını anlatan Erdoğan, "Bu dal-çıklarla beraber ulaşımı daha da kolaylaştıralım istedik. Kavşak düzenlemeleri yoktu, böyle bir kültür yoktu. Bunları bu şekilde İstanbulumuza kazandırdık. Banliyö hatlarıyla spor tesisleriyle kongre merkezleriyle yeşil alanlarıyla şehrimizin adeta çehresini değiştirdik. Bunların tamamını da CHP ve ortaklarının engelleme çabalarına rağmen hayata gerçekleştirdik."

Erdoğan, şöyle devam etti:



"CHP zihniyetindeki odaların, derneklerin, meslek örgütlerinin sabotajlarına rağmen 25 yıl boyunca İstanbul'a hizmet ettik. Şimdi çıkmışlar üniversite öğrencilerine burs vermekten bahsediyorlar. Ben üniversite öğrencilerine, belediye başkanı olarak ilk burs verme teşebbüsünde bulunan kişiyim. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü o zaman ve Anayasa Mahkemesi o bursu engelledi, kaldırdı ve başbakan olunca hemen bu burs olayını krediyi de ilave ederek Başbakanlığa aldık. Başbakanlık olarak kredi ve burs üniversite öğrencilerine vermeye başladık ve o zaman burs 45 liraydı. Şu anda 500 lira. Aynı şekilde master 750 lira, doktora öğrencilerine de asgari ücret veriliyor. Halbuki bunları ortadan kaldırmışlardı. Şimdi bunlar Anayasa Mahkemesi'ne götürerek o zaman iptal ettiler. Şimdi de bakıyorsunuz beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim' Ya bunu siz zaten iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz. Bu işin artık yapan tek bir yer kaldı o da Kredi ve Yurtlar Kurumu. Şimdi biz bunu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na aldık, oradan veriyoruz. Meclis tutanakları, Anayasa Mahkemesi belgeleri, gazete kupürleri ortada."







- "Hayır, hasenat kurumlarımıza musallat olan yine aynı faşist zihniyettir"



CHP'nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, İstanbul Havalimanı'nı da kötülediğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de karşı çıktılar. Bizim külliyeyi de yaptırmak istemediler, engellemeye çalıştılar ve Danıştay, bunların hesaplarını bozdu. Gezi olayları sırasında esnafın malını, mülkünü yağmalayanlara sahip çıkanlar yine bunlar değil miydi? Bu şehri senelerce maalesef çirkinliklere mahkum eden yine bunlar. Daha koltuğa oturur oturmaz tüm İstanbullunun verilerine saldıran yine CHP'dir. FETÖ ile PKK ile ilgili tek cümle kurmazken, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayır hasenat kurumlarımıza musallat olan yine aynı faşist zihniyettir. Evine helal rızık götürmekten başka hiçbir kaygısı olmayan emekçi, işçi kardeşlerimizle uğraşan da yine CHP'li belediye başkanlarıdır, HDP'li belediye başkanlarıdır.



Devletin valisine, Ordu Valisine ne dediğini biliyorsunuz. Hakaret. 'İt' ondan sonra 'hayır.' Görsel medya, yazılı medya hepsi bunu tevsik etti, belgeledi. Şu anda seçim var diye valimiz davasını henüz açmış değil ama davasını açacak. Aynı şekilde polislerimize çok ciddi bir hakaret var. Tabii ki polislerimiz de aynı şekilde bu davayı açacak. FETÖ'den, PKK'ya kadar insanlarımızın canına kasteden teröristlere kendilerini siper edenler de ne yazık ki işte benzeri zihniyette olanlardır. "



Geçersiz oyların sayılmasıyla farkın kapandığını görünce panikleyip hırsızlıklarını gizlemek için seçim kuruluna gece yarısı baskın yapanların da kimler olduğunun kamera görüntüleriyle ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan, "Yavuz hırsız misali, tüm bu gerçekler ortadayken suç bastırmaya çalışıyorlar ama nafile. Milletimiz her şeyi görüyor, değerlendiriyor." dedi.

(Sürecek)







