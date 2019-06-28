0553 313 94 23

Trabzon Valisi Ustaoğlu, LGS Şampiyonlarını ödüllendirdi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye Şampiyonu olan öğrencileri ödüllendirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:25
Trabzon Valisi Ustaoğlu, LGS Şampiyonlarını ödüllendirdi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye Şampiyonu olan öğrencileri ödüllendirdi.


İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, öğretmenler ve okul idarecileri de hazır bulunduğu ziyarette Vali Ustaoğlu, LGS sınavında dereceye girerek şampiyon olan İskenderpaşa Ortaokulu öğrencisi İlvenaz Emir, Mahmut Celaleddin Ökten, AİHL öğrencisi Beyza Aslanhan ve Bahçeşehir Kolejinden Ayşe Zeynep Çifçi ile ailelerini makamında kabul ederek ödüllendirdi.


Liseye Geçiş Sınavında başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Vali Ustaoğlu, “Başarılarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum. Düzenli ve disiplinli çalışmanın karşılığında başarı kaçınılmazdır. Trabzon ilkleri başarmış bir şehirdir. Her zamanda ön sıralarda yer almıştır. Bu üç öğrencimizi Türkiye birincisi yaparak da başarılarını hem sürdürmüş hem de perçinlemiş oldu. Bize yaşattıkları bu gururdan ötürü kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu başarısında emeği geçen öğretmenlerimize, ailelerimize ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum” dedi.


Vali Ustaoğlu daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler vererek düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÇAYKUR, yaş çay bedellerini ödüyor!
    1. ÇAYKUR, yaş çay bedellerini ödüyor!
    2. Başkan Afrin Gazisini makam aracı ile..
    3. Akdeniz Üniversitesi’nde Uluslararası..
    4. SÜ Tıp Fakültesi 12. dönem mezunlarını..
    5. Vali Dağlı sanayi kuruluşlarını..
    6. 20 yaş dişlerine dikkat
    7. Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
    8. Paris’e DEAŞ bayrağı dikildi
    9. Ekonomik sıkıntılara karşı okunacak..
    10. Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak
    11. Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı
    12. 18 yıl sonra ilk sesi duydu
    13. Denizli'de göğsünden bıçaklanmış halde..
    14. Hasan Taşkın’dan Yeni Yargı Reformu..
    15. Ağlamasın diye halının altına koydu,..
    16. Kartepe gebe eğitim sınıfı açıldı
    17. TOKİ’nin Silivri’de yaptığı konutlar..
    18. ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz..
    19. Zonguldak Belediyesi ’halk günü’..
    20. Siirt’te Çocuk Koruma İl Koordinasyon..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!