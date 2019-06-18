Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı’nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kayıp, 3 tane de yaralımız var" dedi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı’nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kayıp, 3 tane de yaralımız var" dedi.18 Haziran 2019 Salı 21:55
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı’nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kayıp, 3 tane de yaralımız var" dedi.
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