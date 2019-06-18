Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor."

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