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İsmail Ustaoğlu kimdir? İsmail Ustaoğlu Trabzon valisi oldu 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 20 ile yeni valiler atandı. Resmi Gazete’ye yayımlanan karara göre, bazı valilerin de görev yeri değişti. Valisi değişen illerden biri de Erzurum valiliği oldu. Peki Trabzon valisi kim oldu? İsmail Ustaoğlu kimdir? İsmail Ustaoğlu nereli ve kaç yaşında? İsmail Ustaoğlu hangi görevlerde bulundu? Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu mu oldu?

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:42
İsmail Ustaoğlu kimdir? İsmail Ustaoğlu Trabzon valisi oldu 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 20 ile yeni valiler atandı. Resmi Gazete’ye yayımlanan karara göre, bazı valilerin de görev yeri değişti. Valisi değişen illerden biri de Erzurum valiliği oldu. Peki Trabzon valisi kim oldu? İsmail Ustaoğlu kimdir? İsmail Ustaoğlu nereli ve kaç yaşında? İsmail Ustaoğlu hangi görevlerde bulundu? Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu mu oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine getirildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliğine getirildi. Merkez Valisi Muammer Erol'un ise Yalova Valiliğine ataması gerçekleştirildi.

İsmail Ustaoğlu kimdir?

1968 yılında Düzce'de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu. 1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere’de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 1996 yılında 6 ay süreyle Karabük - Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

İsmail Ustaoğlu'nun yaptığı görevler

1997 - 2000: Rize-Hemşin Kaymakamı

2000 - 2002: Van-Saray Kaymakamı

2002 - 2005: Sivas-Hafik Kaymakamı

2005 - 2006: Konya-Cihanbeyli Kaymakamı

2006 - 2008: Bilecik-Osmaneli Kaymakamı

2008 - 2009: İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı

2009 - 2013: İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

2013 - 2016: İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı

2016 - 2017: Bayburt Valisi

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:42
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Bayburt
  5. Zonguldak
  6. Van
  7. Sivas
  8. Rize
  9. Kütahya
  10. Konya
  11. İstanbul
  12. Gaziantep
  13. Erzurum
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