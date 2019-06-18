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Trabzon Valiliği: "(Araklı'daki sel) Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir."

18 Haziran 2019 Salı 16:54
Trabzon Valiliği: "(Araklı'daki sel) Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir."
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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:54
  1. Trabzon

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