Emin Aşıkkutlu kimdir? Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Üniversitesi'ne rektör ataması yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı. Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu kimdir? Emin Aşıkkutlu kimdir?

Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, 1960 yılında Trabzon/Of/Uğurlu kasabasında doğdu. 1971 yılında Uğurlu İlkokulu’nu bitirdi. 1971-1973 yılları arasında, babasının amcası olan meşhur kurrâ ve âlim Mehmet Rüştü Âşıkkutlu’nun (1901-1980) rahle-i tedrisinde hafızlık yaptı. (Adı geçen üstaddan hıfzını başlayıp bitiren son öğrencidir). 1974 yılında girdiği Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nden 1979’da beş yılda mezun oldu. 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni birincilikle bitirdi. Aynı yıl Bursa Merkez Ebdâl Camii’nde imam- hatip olarak ilk resmi görevine başladı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalı’nda 1985 yılında yüksek lisansını 1992 yılında doktorasını tamamladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında öğretim görevlisi, 1998 yılında Yrd. Doç., 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. 1980 yılında Merhum Mehmet Rüştü Âşıkkutlu’dan Aşere okumaya başladı. Fakat Âşıkkutlu Hocaefendi’nin aynı yıl Ağustos ayı sonlarında vefat etmesi üzerine yarım kalan kıraat öğrenimini, mezkür üstadın son kıraat talebelerinden Kurra Hâfız İbrahim Tanrıkulu’dan ikmal ederek 2008 yılında Aşere-Takrib-Tayyibe icazeti aldı.

Çaykara’lı merhum Hacı Hasan Efendi’nin mahdûmu Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz Hoca’dan klasik Arapça ve İslâmî ilimler dersleri okudu ve icazet aldı. 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Mısır hükümetinden kazandığı araştırma bursuyla Mısır’a giderek Ezher ve Kahire Üniversitesi’nde alanı ile ilgili araştırmalar yaptı. Bu esnada Kahire Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rifat Fevzî Abdülmuttalib’in hadis derslerine katıldı ve kendisinden hadis icazeti aldı.

1982 yılında Mekke-i Mükerreme’de yapılan Uluslararası Hafızlık Yarışması’na Türkiye’yi temsilen katıldı ve dünya üçüncüsü oldu. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında resmi izinli olarak Bulgaristan/Sofya İslam Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2010-2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Kurucu) Dekanlığını yaptı. 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle de Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden Karadeniz Teknik Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne naklen geçiş yaptı. Halen adı geçen Fakülte’nin dekan vekilliği ve KTÜ İslâmî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine ilaveten KTÜ Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Hadis alanında yayımlanmış kitap, makale ve bildiri türü çalışmaları yanında Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanmış birçok ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Arapça ve İngilizce bilen Âşıkkutlu evli ve üç çocuk babasıdır.