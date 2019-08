Trabzon Toplu Açılış Töreni

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, sen kimin yanındasın? Kimin tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan, o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?" dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'e yönelik dış politika siyasetine ilişkin eleştirilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, ekonomik tuzaklarla boğuşurken CHP'nin ülke ekonomisinin çökmesi, bitmesi ve yerle yeksan olması için elini ovuşturduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de siyasi ve ekonomik çıkarları için savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergilediğini vurguladı.

Erdoğan, CHP'nin Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmaları yok sayarak deli saçması laflarla ortaya çıktığını belirterek, "Buradan soruyorum, Trabzon'dan sesleniyorum. CHP, sen kimin yanındasın? Kimin tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan, o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de iki sismik, iki sondaj gemisi, fırkateynler ve SİHA'larla çalışma yapıldığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Fakat gözleri var, görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Tüm dünya 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diyor, bu ise diyor ki 'Amerika, Fransa, İngiltere orada, tek ülke yok, o da Türkiye.' Hale bak. Demek ki Bay Kemal bizim bayrağımızı, ay yıldızımızı da tanımıyor. Televizyonlar, yazılı basın haftalardır bizim gemilerimizin Doğu Akdeniz'deki duruşunu gösteriyor. Demek ki görmüyor. Türkiye'nin Irak, Suriye, tüm Akdeniz hattında, Karadeniz, Balkanlar, Avrupa ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü mücadelelerle ilgili ağzından niçin hayırlı bir laf çıkmıyor? Ya sessiz kalarak ya da karşımızdakilerin ağzıyla konuşarak bu ülkenin ve milletin partisi olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun? Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yasak savma kabilinden yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor. Cumhur İttifakı kendi siyasi çıkarlarının üzerine çıkmayı başarıp, işte bu tavrı gösterenlerin buluştuğu yerdir."

- "Malazgirt Zaferi'ni Bahçeli ile kutlayacağız"

Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünü yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kutlayıp Ahlat'ta yapılan yatırımları inceleyeceklerini aktardı.

Malazgirt'te yapılacak kutlamalara, CHP başta olmak üzere diğer partilerin de katılmasını istediklerini ancak onların bu programlara katılmadığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yenikapı'da zemini oluşan yerli ve milli ittifaktan adeta koşarak kaçmaları, gerçek niyetlerini zaten ortaya koymuştu. Buna rağmen kendilerinden bölücü terör örgütünü destekleyenlerle girdikleri yanlış yoldan geri dönmelerini bekliyoruz. Hiç değilse partilerinin adına layık olmak için milletimizin yürüttüğü büyük beka mücadelesinde yanımızda yer almalarını istiyoruz. Aksi takdirde tarih de onları affetmeyecektir. CHP yönetimine evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın. 1989'u ve ardından 1994'ü hatırlayın. 1991'i ve ardından 1995'i ve sonrasında 2002'yi hatırlayın. Bu millet fırsat verir ama değerlendirmediğinizde daha beter bir şekilde onu geri almasını da bilir. Madem Gazi Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıktığınızı iddia ediyorsunuz, öyleyse onun şu sözünü unutmayın, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır'. CHP'den tek isteğimiz kendi günü birlik menfaatlerini değil, vatanın tamamının çıkarlarını savunmalarıdır. Milletimizden bu partiyi yerli ve milli duruş konusunda yakından takip etmesini, daha çok yalpalaması halinde ise hak ettiği dersi ilk seçimlerde sandıkta vermesini istiyorum."

Erdoğan, AK Parti hükümetleri döneminde bir yandan parti ve ülkeye yönelik saldırılarla mücadele edildiğini, diğer yandan ise büyük projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

- Emine Bulut cinayeti

Alandaki vatandaşların idamla ilgili yasanın getirilmesi talebini de değerlendiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii idam kararını Cumhurbaşkanı olarak tek başıma verme yetkim yok. Bu, parlamentodan gelecek, parlamentodan geldiği zaman benim onaylama yetkim var. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı daha önce size söyledim zaten. Emine Bulut hanımefendiyle ilgili olay yenilir, yutulur bir olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir. Bu alçaklıktır, bu adiliktir. Buna ne derseniz deyin az kalır. Ben babasıyla da görüştüm. Bunu vicdanımızın da kabul etmesi mümkün değil, hukukun da bunu kabul etmesi mümkün değil."

Erdoğan, sağlık alanında yapılan icraatlara değinerek, devlet hastanelerinin modernleştirilmesinin yanı sıra dünyaya örnek olan şehir hastanelerinin hizmete açıldığını anlattı.

Dünyanın en kapsamlı, vatandaşına en az yük getiren ve en yüksek standartta hizmet sunulan genel sağlık sigortasının Türkiye'de olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çalışan veya parası olan, genel sağlık sigortası primini kendisi ödüyor, ödeme gücü olmayanların primlerini de devlet olarak biz üstleniyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet hastanelerinin her birinin özel hastaneleri aratmayacak imkanlara ve hizmet kalitesine sahip olduğunu belirterek, "Dileyen herkes farkını ödemek suretiyle özel sağlık kuruluşlarından hizmet alabilir. Bırakınız diğer yerleri, Avrupa'nın ve ABD'nin dahi başaramadığı genel sağlık sigortası uygulaması ülkemizde tıkır tıkır işliyor." ifadelerini kullandı.



Eğitim ve ekonomi alanında yapılan icraatlara değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim neslimiz 70-80 kişilik hatta daha kalabalık sınıflarda eğitim almak zorunda kalmıştı. Çocuklarımız ancak 40-50 kişilik sınıflara kavuşabilmişti. Şimdi bu rakam Türkiye genelinde 20 ile 30 arasında. Bugün olduğu gibi her gittiğimiz yerde yeni dersliklerimizin, okullarımızın açılışlarını yaparak bu sayıyı daha da düşürüyoruz. Her alanda benzer örnekler verebiliriz. Ekonomide her gün müjdeli haberler alıyoruz. Kurun nispeten stabil hale gelmesi, faiz indirimi... Enflasyon tek haneli rakama inecek, bunun müjdesini veriyorum. Yatırımların, ticaretin, sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektörlerin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz."



- Notlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katıldığı törende, Bakanlar Varank ve Turhan ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yavuz Sultan Selim'in resmedildiği tablo ile Trabzonspor forması hediye edildi.

Vatandaşlara çay dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin sonunda beraberindekilerle kurdele keserek Trabzon'da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yaptı.

