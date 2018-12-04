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Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 5 gözaltı

Trabzon merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ'nün 'öğrenci ve ilçe yapılanmaları'na mensup olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

04 Aralık 2018 Salı 16:59
Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 5 gözaltı

Trabzon merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'öğrenci ve ilçe yapılanmaları'nda görev aldığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon merkezli Tokat, Adıyaman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, FETÖ'nün 'öğrenci ve ilçe yapılanmaları'nda görev aldığı, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:59
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. İstanbul
  4. Adıyaman
  5. FETÖ/PDY soruşturması
  6. FETÖ'nün öğrenci ve ilçe yapılanmaları
  7. Operasyon
  8. Terörle Mücadele

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