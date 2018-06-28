Trabzon lise taban puanları Trabzon liseleri 2018 yüzdelik dilimleri

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başta özel liseler olmak üzere normal liseler de taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıkladı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Trabzon lise taban puanları 2018 Trabzon lise yüzdelik dilimleri

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Trabzon liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını dün sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Trabzon liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte Trabzon'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

İŞTE TRABZON'DAKİ LİSELERİN 2018 TABAN PUANLARI VE 2018 KONTENJANLARI