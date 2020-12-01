Trabzon koronavirüs vaka, ölü ve tedavi edilen hasta sayısı kaç?

Dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 63 milyon 589 bini geçti. Dünya genelinde 1 milyon 473 bin 927 kişi yaşamını yitirirken, 43 milyon 985 bin 242 kişi de virüsü yenerek iyileşirken ülkemizde ise günlük korona vaka tablosu açıklanıyor. Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636'ya ulaştı. Hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı 80 bin 551 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Trabzon'da korona virüsü vakaları kaç?

Trabzon'da korona virüsü vakaları geçen aylara göre yüzde 40 artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsü vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon’da ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 artış gösterdi.

“Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük, bunun sonuçlarını da vakaların çoğalmasıyla gördük” diyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, şunları söyledi: “Mayıs ayına kadar yapılan test sayılarımız 500-600, 1 Haziran-1 Eylül arasında gelen test sayılarımız 800 civarındaydı. 1 Eylül’den sonra gelen sayılar ise 1300’leri bulabiliyor. Oranlar, test sayılarındaki pozitifliklerle ilk dönemde yüzde 20’lerde, ikinci dönemde yüzde 10’larda iken şimdi ise yüzde 40’a ulaştı.”