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Oruç Trabzon iftar saat kaçta 19 Nisan Salı | Trabzon akşam ezanı kaçta okunacak?
Oruç

Trabzon iftar saat kaçta 19 Nisan Salı | Trabzon akşam ezanı kaçta okunacak?

Trabzon'da bu akşam akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor. Peki, bugün Trabzon'da akşam ezanı saat kaçta? Trabzon 2022 imsakiye:

Yeniakit Publisher
2022-04-19 11:20:00 -
Trabzon iftar saat kaçta 19 Nisan Salı | Trabzon akşam ezanı kaçta okunacak?

Ramazan ayı huzur ve bereketi devam ediyor. Bugün Trabzon'da iftar açacak olanlar akyam ezanının kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Trabzon'da akşam ezanı yatsı kaçta okunacak?

Trabzon iftar saat kaçta 19 Nisan Salı | Trabzon akşam ezanı kaçta okunacak?

Ramazan ayının 18.günü Trabzon'da akşam ezanı 19.11'de okunacak.

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