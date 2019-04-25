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Trabzon eski Baro Başkanına FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Trabzon’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz’ün 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:10
Trabzon eski Baro Başkanına FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Trabzon’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz’ün 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.


FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukat yapılanmasına yönelik davada yargılanan 4 tutuksuz sanık hakkında karar verildi. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz, Hüseyin Yılmaz, Selman Bitiş ve Mustafa Öngün ile avukatları katıldı. Duruşmayı, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ve bazı avukatlar da izledi. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını okudu.


Sanıklardan Öngöz hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan kamu davası açıldığını, sanığın "Reisbey61" kullanıcı adıyla ve "T1461t1461" şifresiyle "ByLock" programı kullanıcısı olduğunu, örgütün çağrı dönemine denk gelen sürede Bank Asya’ya bir kaç kez para yatırdığının tespit edildiğini, örgüt hiyerarşisinde yer aldığı ve örgütün talimatlarını yerine getirdiğini, kapatılan Samanyolu televizyonunda programa bağlanarak örgüt lehine açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan mahkeme başkanı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tanık beyanlarından terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin tespit edilerek hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiğini söyledi.


Duruşmada, eski Bank Asya Trabzon Şube Müdürü V.Y. tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının örgütün çağrısıyla Bank Asya’ya para yatırılmasıyla ilgili sorusu üzerine V.Y, "Kendini o camiaya yakın hissedenler dönem dönem para yatırıyorlardı. 2001 yılında Fetullah Gülen tarafından bankaya sahip çıkılması ve para yatırılmasına yönelik çağrı yapıldığını biliyorum. Öngöz’ün zaman zaman bankaya para yatırdığını ancak fazla bir samimiyetimiz olmadı. Daha çok internet bankacılığını kullanıyordu" dedi.


Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Yılmaz da dini duygularının istismar edildiğini belirterek, "Sohbetlerde önce Kur’an-ı Kerim okunurdu. Duruma göre risale ve Fetullah Gülen kitapları okunurdu. Nabza göre hareket ediliyordu. Yapıyı eleştiren veya ilk kez katılan biri varsa Fetullah Gülen videosu izletilmezdi" dedi.


Sanıklardan Mustafa Öngün ise 15 Temmuz gecesi yaşanan hadisenin kendisi için büyük bir ceza olduğunu belirterek, "Ülkemin geleceğine ve çocuklarına ciddi mağduriyetler yaşatıldı" dedi.


Son sözü sorulan sanık Orhan Öngöz, suçsuz olduğunu belirterek, kendinden önceki Baro Başkanı Mehmet Şentürk yüzünden yargılandığını söyledi ve beraatini talep etti.


Sanık avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Öngöz’ün 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, 1 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmünün uygulanmasına, diğer sanıklar, Hüseyin Yılmaz, Selman Bitiş ve Mustafa Öngün’ün ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmalarına haklarındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, yurt dışı yasağı tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:10
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