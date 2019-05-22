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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce çocuğu iftar programında bir araya getirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı’dan günümüze ulaşan Ramazan geleneklerinden ‘çocuk iftarı’ ile Müslüman ülkelerde 2014 yılından bu yana her yıl Ramazan ayının 15’inde Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlenen geleneksel ‘yetim iftarı’nı birleştirerek, Trabzon’daki yüzlerce çocuğu iftar sofrası etrafında bir araya getirdi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:20
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce çocuğu iftar programında bir araya getirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı’dan günümüze ulaşan Ramazan geleneklerinden ‘çocuk iftarı’ ile Müslüman ülkelerde 2014 yılından bu yana her yıl Ramazan ayının 15’inde Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlenen geleneksel ‘yetim iftarı’nı birleştirerek, Trabzon’daki yüzlerce çocuğu iftar sofrası etrafında bir araya getirdi.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da İpekyolu Fuar Alanı’ndaki Ramazan Sokağı içerisinde kurulan çadırda verilen iftarda, büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan bin 400 davetliyle birlikte iftar yaptı. Oruç açmadan önce eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte minik misafirlerinin masalarını dolaşarak selamlayan ve fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Başkan Zorluoğlu, daha sonra sofralarına konuk olduğu çocuklarla iftar yemeği yedi.


Bu yıl belediye imkanlarıyla gerçekleştirdikleri Ramazan etkinlikleri kapsamında farklı noktalarda iftar programlarına katıldığını belirten Başkan Zorluoğlu, şu ana kadar katıldığı programlar içerisinde belki de en anlamlısının bu akşamki çocuk iftarı olduğunu söyledi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları başta olmak üzere, yüzlerce çocuğa Ramazan bilinci, oruç ve iftar gibi kavramları yaşatarak öğretmeyi de amaçladıklarını aktaran Başkan Zorluoğlu, yoğun katılım, iftar sofrasına ve yemek sonrası gerçekleştirilen sahne etkinliklerine gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Zorluoğlu, böylelikle çocuk iftarının yüzleri güldürerek amacına ulaştığını sözlerine ekledi.


Büyüklerin çocuklara hizmet ettiği, iftardan sonra ise çocuklara Ramazan bilinci aşılayacak etkinliklere sahne olan iftar programı; ateşbaz, illüzyon gösterisi, kukla şov, ibiş, meddah ve semazen gösterileri ile gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:20
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