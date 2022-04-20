Trabzon bugün 20 Nisan iftar saat kaçta? Trabzon ezan saatleri
20 Nisan Çarşamba akşamı Trabzon'da iftarını açacak olanlar 'Bugün akşam ezanı kaçta Trabzon?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Trabzon'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Trabzon imsakiye 2022:
Ramazan ayının son günlerine girildi. 20 Nisan Çarşamba günü ramazan ayının 19.günü idrak ediliyor. Bu akşam iftarını Trabzon'da açacak olanlar ise akşam ezanının saat kaçta okunacağını, teravih namazının kaçta kılınacağını araştırıyor.
Trabzon bugün 20 Nisan iftar saat kaçta? Trabzon ezan saatleri
20 Nisan Çarşamba günü Trabzon'da akşam ezanı saat 19.12'de okunacak. Trabzon'da yatsı ise 20.40'da okunacak.