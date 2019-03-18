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Trabzon bu teraslardan seyredilecek

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, yeni dönemde şehre gelen turist ve ziyaretçilerin şehrin güzelliklerini seyredebilecekleri tesisleri hayata geçireceğini söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:06
Trabzon bu teraslardan seyredilecek

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, yeni dönemde şehre gelen turist ve ziyaretçilerin şehrin güzelliklerini seyredebilecekleri tesisleri hayata geçireceğini söyledi. Genç, bu amaçla şehrin en hakim noktasında bulunan Boztepe’de seyir terası, Mağmat’ta da seyir kulesi ile gözlem evini hayata geçireceklerini söyledi.



Boztepe’ye seyir terası


Trabzon’un seyri güzel bir şehir olduğunu belirten Başkan Genç, "Şehrimizin panoramik olarak izlenebildiği Boztepe eteklerinde, Büyükşehir ile istişare ederek bir seyir terası kuracağız. Kızlar Manastırı’ndan kaya mezarlarına ve tarihi patikaların da ziyaret edilebileceği, yer yer kafeteryalar, seyir terasları, fotoğraf alanları, adrenalin parkurunu hayata geçireceğiz. Turizm açısından da önemsediğimiz bu proje ile şehrimizde gizli kalmış, harap olmaya yüz tutmuş tarihi mirasımızın da ortaya çıkarılmasını sağlayarak bunları bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Trabzon, seyri güzel bir şehirdir. Diğer yandan Mağmat Boğazı’nın en yüksek noktalarına seyir kuleleri ve seyir terasları yaparak turistlerimizi bu bölgeye çekeceğiz" dedi.



Mağmat’a seyir kulesi


"Mağmat Boğazı’nda da kırsal mahallelerimizin güzelliklerini temaşa etmek için Hisar Seyir Kulesi projemizi hayata geçireceğiz" diyen Başkan Genç, "Şehrimizin 680 rakımından başlayan ve sıra dağlar üzerinde Osmanlı Rus Savaşından kalan mevzi kalıntıları var. Bu alanlar şehre bakan en yüksek ve açık yerlerdir. Mağmat Turizm ve Yaşam Alanı projesi içerisinde mevzilerin bulunduğu alanda ’Yerel Kültür Mirası Müzesi’, müzenin üst kısmında da ’Hisar Seyir Kulesi’ yaparak, çok yönlü bir etkinlik alanı elde etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



Trabzon’un ilk gözlemevi ’İstavrama"


Trabzon’un ilk gözlemevini Mağmat Projesi içinde hayata geçireceklerini belirten Başkan Genç, "Osmanlı Devleti döneminde İstanbul’dan sonra ikinci rasathanenin kurulduğu ve o günlerde Anadolu’nun astronomi merkezi olan şehrimizde bu tarihi hafızayı yaşatmak için gözlem evi inşa edeceğiz.Çocuklar ve gençlerde astronomiye yönelik ilgi oluşturmak amacı ile ’İstavrama Gözlem Evi’ kuracağız. Mağmat Turizm ve Yaşam Merkezi Projesi içerisinde yer alan gözlem evini her yaştan ilgi duyan vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Ayrıca bölgeye gelen turistlerimiz için de mükemmel bir proje olacak. Yeşillikler içinde yapılacak bu gözlemeviyle gençlerimizi astronomiye meraklandırarak turistlerimiz için de cazip bir uğrak noktasını hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:06
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