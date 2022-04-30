Trabzon bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Akçaabat Araklı Beşikdüzü Of Sürmene bayram namazı saati:
Bayram namazını Trabzon merkez ya da ilçelerinde kılacak olanlar ‘Bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta Trabzon? Trabzon ilçeler bayram namazı saatleri:
Ramazan bayramı 2 Mayıs’ta idrak edilecek. Bayram namazı saati bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzon’da bayram namazı saat kaçta?
Trabzon bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Akçaabat Araklı Beşikdüzü Of Sürmene bayram namazı saati:
Trabzon Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.21'de kılınacak.
Akçaabat bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Akçaabat'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.
Araklı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Araklı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.50'de kılınacak.
Arsin bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Arsin'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.50'de kılınacak.
Beşikdüzü bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Beşikdüzü'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.
Çarşıbaşı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Çarşıbaşı'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.
Çaykara bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Çaykara'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.49'da kılınacak.
Dernekpazarı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Dernekpazarı'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.49'da kılınacak.
Düzköy bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Düzköy'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.
Hayrat bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Hayrat'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.49'da kılınacak.
Köprübaşı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Köprübaşı'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.50'de kılınacak.
Of bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Of'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.49'da kılınacak.
Sürmene bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Sürmene'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.50'de kılınacak.
Şalpazarı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Şalpazarı'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.
Tonya bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Tonya'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.
Vakfıkebir bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Vakfıkebir'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.
Yomra bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Trabzon Yomra'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 05.51'de kılınacak.