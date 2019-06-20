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Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:40
Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı. JAK timleri dere boyu sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.


Trabzon’da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner’in cansız bedenlerine 2 günün sonunda ulaşırken, selde akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir’i arama çalışmaları ise 300’ün üzerindeki ekibin katılımı ile sürüyor.



JAK kayıp 3 kişiyi arıyor


İlçede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon’un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE, Maçka komando ekipleri Araklı ilçesi Çamlıtepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’nda geçen 10 Mayıs’taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına katılan ve 2 arkadaşlarını şehit veren JAK timi de selde arama çalışmalarına katılan ekipte yer alıyor.


JAK tabur komutanı Binbaşı Burak Özer, 31 kişilik ekiple olay yerinden suyun döküldüğü denize kadar her alanın didik didik dalgıç ve dağcı ekip tarafından aranacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:40
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