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Trabzon Adliyesi arşivindeki dosyalar raflardan indirildi

Trabzon Adliyesi’nde hukuk ve ceza davalarında süresi dolan dosyalar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere arşivden indirilerek tırlarla geri dönüşüme gönderildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:51
Trabzon Adliyesi arşivindeki dosyalar raflardan indirildi

Trabzon Adliyesi’nde hukuk ve ceza davalarında süresi dolan dosyalar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere arşivden indirilerek tırlarla geri dönüşüme gönderildi.

 

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olarak kullanıma açıldıktan sonra vatandaşların mahkeme dosya sorgulama ve diğer adli durumlar ile ilgili bilgi almasını sağlayan UYAP portalı sayesinde, dosyalar artık senelerce arşiv odalarında bekletilmiyor. Dosyalara sistemden ulaşmak 7/24 mümkün olurken, işlem görmeyecek dosyalar ise balyalar halinde yeniden değerlendiriliyor. Geri dönüşüme destek veren dava görenler, UYAP ve süre uygulaması sayesinde adliyelerin fiziki yükten, yüzlerce ağacın ise kesilmekten kurtulduğuna tanıklık ediyor.



Arşivler rahatlatılıyor

 

Adalet Bakanlığının yeni yargılama usül ve esaslarının belirlenmesi sürecinde her yetkili mahkeme için süre göstermesi, adalette etkinliği hızlandırıyor. Davalarda Hedef Süre Uygulamasının 2019 yılı itibariyle resmen başlatılmasından sonra gerek ceza, gerekse hukuk mahkemeleri dosyalarından infaza çıkan, işlemden kaldırılan ve zaman aşımına uğradığı tespit edilen dosyalar bir bir sökülerek adliyelerde ekstra yük olmasının önüne geçilmiş oldu. Mahkeme birimleri ellerinde işlemden kaldırılmış, infaza çıkmış, arşivde yer tutmaması gereken veya zaman aşımından dolayı kalemlerde-arşivlerde tutulması gerekli bulunmayan dosyaları atık kağıt geri dönüşüm sistemine dahil ettirdi.



Tırlarla Ankara’ya gönderildi

 

Geri dönüşüm için Ankara’daki Ergazi Atık Kağıt Ünitesi’ne gönderilecek olan binlerce dosya Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin tırlarına yüklendi. Böylece binlerce dosya, UYAP’ta safahatleri kalmak suretiyle fiziken ortadan kaldırılmış oldu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin alınan açıklamada çevre dostu uygulamaların önemine dikkat çekilerek “Başsavcılığımız aldığı karar ile arşiv yönetmeliği kapsamında hem doğaya saygılı bir uygulamaya destek verdi, hem de oldukça ekonomik olan bir sistemi hayata geçirdi” değerlendirmesinde bulundular.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:51
  1. Trabzon
  2. Ankara
  3. doğa

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