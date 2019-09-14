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Trabzon açıklarında avlanan torikler tezgâhları süslemeye başladı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından denize açılan tekneler ağlara az miktarda takılan torik ve çingene palamudu tezgahları süslemeye başladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:41
Trabzon açıklarında avlanan torikler tezgâhları süslemeye başladı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından denize açılan tekneler ağlara az miktarda takılan torik ve çingene palamudu tezgahları süslemeye başladı.


Balıkçılar sezon açılışından şu ana kadar palamut avında umduklarını bulamadıklarından yakınırken umutlarını ilerleyen günlere bıraktı.


Trabzon açıklarında az miktarda ağlara takılan torik ve çingene palamudutezgahlardaki yerini alırkentoriklerin fiyatı neredeyse et ile yarışıyor.Yaklaşık 4 kilogramağırlığındaki torikler 150 TL’dençingene palamudu ise 10 TL’den satılırken bazı balıkçılarda bu balıkların tutulmasının yasaklanmasını istedi.


Balıkçı esnaflarındanMustafa Ayata, hem torik hem de çingene palamudunun tutulmasının yasaklanması gerektiğine dikkat çekerek “ Aslındatoriği tutmamaları lazım. Çünkü bu torikler çok havyar dökeceğinden seneye Karadeniz’dedünya kadar balık olur. Aynı şekilde henüz çok küçük olan çingene palamudunun da avlanmaması lazım. Bu balık şu an büyüme döneminde. 10-15 gün sonra avlansa balık daha da büyümüş olurdu. Tezgâhımızda sattığımız çingene palamudunu 10 TL’ye veriyoruz. O da yaklaşık 70 gram geliyor. Dolayısıyla çok küçük büyümesini beklememiz lazım. Torikler ise Trabzon açıklarında avlandı. Bir tanesi yaklaşık 4 kilogram geliyor ve 150 TL’den satıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:41
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