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Trablus'taki güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:49
Trablus'taki güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta olağanüstü hal kapsamında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mebruk Abdulhafiz düzenlediği basın toplantısında, güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını söyledi.

Sözcü, Albdulhafiz, İçişleri Bakanlığı'nın emniyet birimlerine Trablus'un güvenliğini tehdit eden tüm girişimlere karşı konulması ve bu hususta gereken önlemleri almaları talimatı verdiğini belirtti.

Abdulhafiz, Bakanlığın Trablus Emniyet Müdürlüğü denetiminde, ilk yardım ve acil durum birimleriyle Libya Kızılayı'nın iş birliğinde başkentte güvenliğin sağlanması, çatışma alanlarında kalan halkın kurtarılması ve güvenlik koridorları açılması için ortak güvenlik planı geliştirdiğini söyledi.

Trablus'taki güvenlik uygulamalarının doğru bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Abdulhafiz, uluslararası toplumu ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeye ve Halife Hafter güçlerinin ihlallerine karşı tutumlarını açıkça ortaya koymaya çağırdı.

Abdulhafiz, Ras Cedir ve Vazin sınır kapıları ile Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.







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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:49
  1. Libya
  2. OHAL
  3. üst seviye

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