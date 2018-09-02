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Libya'nın başkanti Trablus ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta geçen pazar gününden bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi.

02 Eylül 2018 Pazar 20:29
Libya'nın başkanti Trablus ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, geçen pazar gününden bu yana Trablus'ta devam eden çatışmalar nedeniyle başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etti.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halihazırdaki durumun içerdiği tehlike ve kamu çıkarları göz önüne alınarak başkent Trablus ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi." ifadesi yer aldı. Olağanüstü hal kararıyla sivillerin, kamu ve özel mülklerin yanı sıra stratejik kurum ve kuruluşların korunmasının hedef alındığı belirtilen açıklamada, siyasi anlaşma gereği özellikle başkent ve diğer kentlerde güvenlik mekanizmasının uygulanması için bir komisyon oluşturulacağı duyuruldu.

38 KİŞİ ÇATIŞMALARDA HAYATINI KAYBETTİ

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH Sağlık Bakanlığına bağlı TrablusYaralılarİdaresinden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü başlayan ve aralıklarla devam eden çatışmalarda bugüne kadar 38 kişinin öldüğü, 90'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, tugaylar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuş ancak taraflar arasındaki silahlı çatışmalar cumartesi günü yeniden başlamıştı.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 20:29
  1. Trablus
  2. Libya
  3. trablus çatışma

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  • GUROVANOGUROVANO15 dk önce
    NEDENSE KATLIYAMLAR HEP MÜSLÜMAN ÜLKEREDE OLUYOR AMERIKALI SIYONISTLER KENDI VE ISRAIL CIKARLARI ICIN MÜSLÜMANLARI IMHA EDIYORLAR MÜSLÜMANLAR HIC CALISMADI HEP YEDILER VE HER ZAMANKENDILERINI SATILAR SIMDI AVLATLARI VE KENDILERI HESABINI HAYATIYLA ÖDÜYORLAR AYNI TÜRKIYEDEKI HAINLER GIBI CALISMAZLAR FAKAT NE KADAR VERSEN GENE AZDIR BUNLARINDA SONLARI SURIYE GIBI SÜRÜNMEK OLACAK BETER OLSUNLAR.
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