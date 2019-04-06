Libya’nın başkenti Trablus’ta General Halife Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışma sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Libya’nın başkenti Trablus’a doğru ilerleyen General Halife Hafter güçleri ve Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçleri arasında başkentin güneyinde Suk el-Hamis bölgesinde çatışma çıktı. Halife Haftar’ın Sözcüsü Ahmed el-Mesmari, yaptığı açıklamada, Trablus’a doğru ilerleyen güçlerin, Trablus Uluslarası Havalimanı’nı ele geçirdiğini ve Trablus operasyonunun durmayacağını aktardı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fathi Pashaga ise, Hükümete bağlı güçlerinin Trablus Uluslararası Havalimanı’nı Hafter güçlerinden geri aldığını aktardı.

Libya’da Hafter güçleri daha önce, Trablus’taki bin Gaşir, Vadi er-Rabi’ ve Suk el-Hamis bölgelerinin ele geçirildiği duyurdu. Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolündeki Trablus’u ele geçirmek için"Trablus’u özgürleştirme operasyonu" adı altında askeri harekat başlattıklarını duyurmuştu.

Libya’nin başkenti Trablus, Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve AB tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolünde. 2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden sonra Libya, Trablus’taki Uluslararası destekli hükümet ile doğudaki Hafter güçleri arasında bölünmüştü.

Libya’dan ziyaretini noktalayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “Derin bir üzüntü ve endişe ile Libya’dan ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.