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Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından çatışmalar yeniden başladı

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:57
Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden çatışmalar başladı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine dün akşam saatlerinde Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde başlayan çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Trablus Koruma Gücü'nün Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada isim verilmeden Terhune Yedinci Tugayı'na işaret edilerek, "Silahlı grupların Trablus'a düzenlediği saldırıyı püskürttük. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için bu grupların saldırısına engel olmaya çalışıyoruz." denildi. Açıklamada ayrıca söz konusu silahlı grupların "Trablus'un askeri bölge sınırları dışına çekilme sözüne bağlı kalmadığı" iddia edildi.

Öte yandan Terhune Yedinci Tugayı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla "UMH Başkanlık Konseyi tarafından onaylanan güvenlik düzenlemelerine uygun hareket etme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini" belirtirken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'a "silahlı milisleri durdurma" çağrısında bulundu.

Trablus Koruma Gücü daha önce yaptığı açıklamada "Trablus'un iç güvenliğini tehlikeye atan ve fitne yaratmaya çalışanlara karşı kenti koruma konusunda kararlı olduklarını" ifade etmişti.

Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, silahlı gruplar arasında 26 Ağustos 2018'de başlayan ve yaklaşık 10 gün süren ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Bu gruplardan UMH'ya bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı Nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda bir ateşkes sağlanmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:57
  1. Libya
  2. Terhune Yedinci Tugayı
  3. Trablus
  4. Trablus koruma gücü

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