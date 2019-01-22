Trablus'ta ateşkes anlaşması yapıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta, çarşambadan bu yana yaşanan çatışmaların sona ermesi için ateşkes anlaşması yapıldı.

Trablus'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, başkentteki ve Terhune kentindeki kabile liderleri ile önemli isimlerin ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Taraflar arasında imzalanan anlaşma, silahlı grupların bulundukları yerlerden 15 kilometre geri çekilmesini, karşılıklı esir takası ve cenaze teslimini, yolların açılmasını, bariyerlerin kaldırılmasını, ağır silahların karargahlardaki yerlerine konulmasını öngörüyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girme tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sonra erdiren çatışmalar geçen çarşamba Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Trablus Koruma Gücü'nün, UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine yeniden başlamıştı. Çatışmalar sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 47 kişi yaralanmıştı.

Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.

- 115 kişi ölmüştü

Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.



UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.



UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.



Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.



Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

