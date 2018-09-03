0553 313 94 23

Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128 kişi yaralandı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında 8 gündür devam eden kanlı çatışmalarda 41 kişi hayatını kaybettiği, 128 kişinin de yaralandığı bildirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:52
Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128 kişi yaralandı

UMH Sağlık Bakanlığının ilgili biriminden yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği, 128 kişinin yaralandığı, 8 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Öte yandan, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Terörle Mücadele Güçleri Komutanı Muhammed ez-Zeyn'i ateşkes sağlama çalışmaları konusunda görevlendirdi.

Trablus, geçen pazartesi gününden bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar dolayısıyla bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:52
  1. Libya
  2. Trablus
  3. silahlı çatışmalarinsan ölümleri
  4. silahlı çatışma
  5. 41 kişi öldü
  6. ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın evinde dikkat çeken detay
    1. Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın..
    2. Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi?
    3. Kütahya KYK ve özel yurtları telefon..
    4. İran'da 'başkent değişikliği' sinyali
    5. Başta uyuşma ve sersemlik hissi varsa..
    6. Burundan sarı akıntı gelmesi hangi..
    7. Endonezya'da DAEŞ'li 2 terörist..
    8. "Avrupa'da göçmene ihtiyaç var"
    9. Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128..
    10. Avrupa Birliği'nden yeni ABD hamlesi!
    11. Satırı boğazın dayayıp intihara..
    12. Sağlam'dan Fenerbahçelileri kızdıracak..
    13. Mersin'de korkunç olay! 5 kişi evde..
    14. Aydın KYK kız ve erkek yurtları
    15. Almanya'da Nazi selamı veren iki polis..
    16. Banka memurunun hatası pahalıya mal..
    17. Yaşlı ev sahibini öldürdükten sonra..
    18. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik..
    19. Üniversite rektöründen Adnan Oktar..
    20. Duterte Obama'ya seslendi: 'O.......
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!