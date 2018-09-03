Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128 kişi yaralandı
Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında 8 gündür devam eden kanlı çatışmalarda 41 kişi hayatını kaybettiği, 128 kişinin de yaralandığı bildirildi.03 Eylül 2018 Pazartesi 15:52
UMH Sağlık Bakanlığının ilgili biriminden yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği, 128 kişinin yaralandığı, 8 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Öte yandan, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Terörle Mücadele Güçleri Komutanı Muhammed ez-Zeyn'i ateşkes sağlama çalışmaları konusunda görevlendirdi.
Trablus, geçen pazartesi gününden bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.
UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar dolayısıyla bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.
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