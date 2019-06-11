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"Trablus'a yönelik saldırılar, siyasi süreci baltalama girişimidir"

- Libya'daki UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'a yönelik saldırıları siyasi süreci baltalama girişimi şeklinde niteleyerek, bu eylemlerin seçimler ve sivil devlet çalışmalarını reddetmek olduğunu belirtti

11 Haziran 2019 Salı 00:01
"Trablus'a yönelik saldırılar, siyasi süreci baltalama girişimidir"

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'a yönelik saldırıları, siyasi süreci baltalama girişimi şeklinde niteledi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac çeşitli Avrupa ülkelerinden akademisyen, diplomat, gazeteci ve siyasi şahsiyetleri bünyesinde barındıran Avrupa komitesi ile bir araya geldi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'i bu yolda teşvik eden faktörlerin başında, bazı ülkeler tarafından silahlandırılması ve destek görmesi geldiğini savunan Serrac, hükümetinin görevi devralmasından bu yana sorunların çözümüne uzlaşmacı bir biçimde yaklaştığını ifade etti.

Serrac, ayrıca Libya halkının çektiği acıları hafifletmek amacıyla güvenliğin yanı sıra siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda sorumluluğu üstlendiğini kaydetti.

Abu Dabi'de Hafter ile askeri seçeneğin saf dışı bırakılması, ulusal konferansın desteklenmesi ve birleşik Libya ordusunun inşası için strateji belirlenmesi gibi konuları ele aldığı görüşmenin ardından, ülkenin siyasi bir çözümün eşiğine geldiğine işaret eden Serrac, "Saldırgan güçleri geldikleri yere yolladıktan sonra tüm Libyalılar olarak diyalog masasına geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 00:01
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