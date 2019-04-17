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Trablus'a roket saldırısı: 2 ölü, 8 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'u hedef alan roket saldırısında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

17 Nisan 2019 Çarşamba 07:07
Trablus'a roket saldırısı: 2 ölü, 8 yaralı

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'u hedef alan roket saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kadının öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Ali, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti. Başkent Trablus'un bazı noktalarına bir süre önce çok sayıda roket saldırısı düzenlenmişti. Libya Ahrar televizyon kanalının haberine göre, UMH Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçladı.

Yunus, "Hafter'in sivilleri bombalamaya başvurması, savaş cephelerindeki hezimetinin kanıtıdır." dedi. Öte yandan Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ya yöneltti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı. 

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 07:46
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