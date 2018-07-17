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Trablus Hums kenti açıklarında 158 göçmen kurtarıldı

Trablus açıklarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 158 kaçak göçmen kurtarıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 08:21
Trablus Hums kenti açıklarında 158 göçmen kurtarıldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Hums kenti açıklarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 158 göçmen kurtarıldı. 

Göçmenlerin Afrika kökenli olduğu aralarında 9'u çocuk 34 kadının bulunduğu kaydedildi.

Göçmenlerin Hums kentinin 26 mil açığında şişme bir bot üstündeyken kurtarıldığı belirtildi.

Avrupa'da daha iyi yaşam şartları hedefiyle Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin sayısında oldukça artış gözlenirken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 08:21
  1. Afrika
  2. Avrupa
  3. Akdeniz
  4. Libya

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