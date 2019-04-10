0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Trablus çevresindeki çatışmalara ilişkin taraflardan çelişkili açıklamalar

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkent Trablus'ta 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını açıklarken, Hafter'in sözcüsü Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştıklarını savundu

10 Nisan 2019 Çarşamba 03:22
Trablus çevresindeki çatışmalara ilişkin taraflardan çelişkili açıklamalar

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus çevresinde devam eden çatışmalara ilişkin taraflardan çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını açıklarken, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in sözcüsü Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştıklarını savundu.

UMH Güçleri Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, UMH güçlerinin Vadi Rebi, Trablus'un batısındaki Cisr 27, Suk Ahad Köprüsü ve Uluslararası Trablus Havalimanı olmak üzere 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını söyledi.

Kanunu, UMH ordu kuvvetlerinin Hafter'e bağlı birliklerin çok sayıda nakliye ve zırhlı aracını etkisiz hale getirdiğini ve birçok kişiyi esir aldığını vurguladı.

Karşılıklı atış alanları içerisinde yerleşim birimlerinin olduğunu ifade eden Kanunu, "Kuvvetlerimiz, arada kalmış olan sivillerin can güvenliği amacıyla ağır silahlar kullanmamıştır." dedi.

Trablus çevresinde süren çatışmalara ilişkin tarafların çelişkili açıklamaları dikkati çekiyor.

Öte yandan Hafter'e bağlı silahlı kuvvetler adına konuşan Ahmed Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, alandaki gelişmelerin kendi lehlerine olduğunu iddia etti.

Trablus Havalimanı'na kimin hakim olduğuna açıklık getirmeyerek sadece çatışmaların sürdüğünü belirten Mismari, kendilerine ait birliklerin Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştığını savundu.

Mismari, geçen perşembe gününden bu yana yürütülen askeri operasyonların alt planlardan ibaret olduğunu dile getirerek, "Trablus baskını için ana planın uygulanmasıyla herkese sürpriz yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 03:22
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  4. savaş
  5. Trablus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    1. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    2. ABD'de 2015'te öldürülen 3 Müslüman..
    3. Kuşadası’nda sağanak yağmur etkili oldu
    4. ABD ordusunun komuta kademesine atamalar
    5. Trablus çevresindeki çatışmalara..
    6. Hıncal Uluç: Çaykur Rizespor -..
    7. Liverpool ilk maçta avantajı kaptı! 2-0
    8. Ergün Penbe'den çarpıcı sözler:..
    9. Tottenham evinde Manchester City'i tek..
    10. Kavga ihbarına giden polislere sazlı..
    11. Bursa'da "Dünya Müziği Derneği" konseri
    12. Dışişleri Bakanlığı’ndan AİHM’ ye..
    13. Dışişleri’nden İngiltere Yüksek..
    14. 55 yıllık imrendiren sevgi: Eşinin..
    15. Fas Kralı, Suudi Arabistan Veliaht..
    16. Bakan Pakdemirli’den Ankara’daki köpek..
    17. Erdoğan'dan flaş 'İstanbul' açıklaması!
    18. Tolga Çevik'ten AK Parti'nin..
    19. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun..
    20. Alman medyasında FETÖ gerçekleri
    21. Başkentte PTT şubesinde soygun
    22. Traktörün çarptığı minik bedenden..
    23. Bolu’da, kaybolan 9 yaşındaki çocuk,..
    24. Bursa’da uçurumdan uçan aracın..
    25. Pompeo'dan Sisi açıklaması
    26. MHP'den 'seçim yenileme' hamlesi!
    27. BM Libya Özel Temsilcisi'nden..
    28. Bolu'da kaybolan çocuk sosyal medya..
    29. Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç..
    30. DAKSAR gönüllülerinden gece eğitimi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    “Dedikodulara prim vermemek gerekir”
    “Dedikodulara prim vermemek gerekir”
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi