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TPFD'den BAL'daki yaş kontenjanına tepki

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin açıklamasından:"Şartsız ve şekilsiz futbol oynayabilmenin mümkün olması gereken BAL liginde, yaş sınırlamasının olması hem Amatör ligin hem de futbolun doğasına aykırıdır"

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:41
TPFD'den BAL'daki yaş kontenjanına tepki


İSTANBUL (AA) - Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) uygulanan yaş kontenjanına tepki gösterdi.

TPFD'den yapılan yazılı açıklamada, yaş kontenjanının kaldırılması talep edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şartsız ve şekilsiz futbol oynayabilmenin mümkün olması gereken BAL liginde, yaş sınırlamasının olması hem amatör ligin hem de futbolun doğasına aykırıdır. 29 yaş ve üzeri oyuncuların yaşlı kategorisine alınıp 'Belli sayıda oynayabilir.' gibi bir kısıtlama getirmenin bugüne kadar hiçbir olumlu geri dönüşü olmadığı gibi, tam tersi genç oyuncular üzerinde olumsuz tesirleri de görülmüştür."

BAL'la ilgili "BAL takımları kadrolarında 1990'dan daha büyük 5 futbolcu bulundurulabilir" maddesinin değişmesi gerektiğini savunan TPFD'nin açıklamasında, "25 Şubat 2019 tarihinde resmi olarak yaptığımız başvuru ile genç oyuncuların korunması kapsamında, '22 yaş ve altı en az 5 oyuncu kadroda olmalıdır.' kararı alınmıştır ve doğru bir karardır. Alınan bu karar ile üst yaş sınırı hükümsüz hale gelmiş ve anlamını yitirmiştir. Yaşlı ya da genç ayrımı yapmadan kim iyiyse onun oynaması gerektiğini düşünüyoruz ve bu bağlamda alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.


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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:41
  1. BAL
  2. Bölgesel Amatör Lig
  3. Futbol
  4. TPFD
  5. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği
  6. üst yaş
  7. yaş kontenjanı

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