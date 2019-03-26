0553 313 94 23

TPF, tanzim satışına yerel zincirlerin de dahil edilmesini istiyor

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek:- "TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunuyor. Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan, alınan bu karara yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz"- "Marketlerimizin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almak için hazırız"

26 Mart 2019 Salı 16:55
TPF, tanzim satışına yerel zincirlerin de dahil edilmesini istiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunuyor. Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan, alınan bu karara yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altunbilek, yaptığı yazılı açıklamada, sebze ve meyve fiyat artışlarına karşı şubat ayında başlatılan ve kısa sürede 110 noktaya ulaşan tanzim satış noktaları uygulamasının genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altunbilek, "İlgili noktalarda satılan ürünlerin, Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla 5 zincir marketin 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla satışa sunulmasını, TPF olarak rekabet açısından uygun bulmuyoruz. TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunuyor. Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan, alınan bu karara yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Anadolu'nun her köşesinde yer alan, başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan yerli ve milli sermaye olan yerel zincirlerin, toplam market grupları içerisindeki istihdam payının yüzde 34,8, toplam market satış payının yüzde 33,7, toplam gıdadaki satış payının ise yüzde 9,5 olduğunu aktaran Altunbilek, "İki yıl önce kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için hayata geçirilen projede yerel zincirler projenin dışında bırakılmıştı. Bugün gerçekleşen açıklama ile yerel zincirlerin yeniden uygulama dışında kaldığını görmekteyiz." bilgisini verdi.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çizgi net belirlenmediği için son yıllarda indirim marketlerinin agresif hedefleri ile perakende sektörü tehlike sinyalleri veriyor. Bu durum yerel yatırımcıyı zora sokuyor. Her bir yerel markette ortalama 15-20 kişi istihdam ediliyor. Biz, yan yana market açarak, market sayımız bu kadar oldu diyerek hiçbir zaman agresif bir tutum içerisinde olmadık. Her zaman üreticimizin, tedarikçimizin, tüketicimizin yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Kendi öz sermayemiz ile bulunduğumuz bölgede kazanıp, yine aynı bölgeye yatırım yapıyoruz. Kendi insanımız ile gülüp, derdi ile üzülüyoruz.

Son 2 yılda yaşanan olumsuzluklara ve yaşanan zor rekabet koşullarına rağmen hedeflerimizden vazgeçmeden yerel zincirlerin cirosunu 38 milyar TL'ye ulaştırdık. Üreticimizi, tedarikçimizi, bulunduğumuz bölgeleri destekledik, yatırıma devam ettik. 350'ye yakın yerel yatırımcı, bulunduğu şehre, 70 bine yakın çalışanına, marketlerinde alışveriş yapan müşterilerine değer yaratmak için gündüz gece çalışıyor. Marketlerimizin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almak için hazırız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:55
  1. Mustafa Altunbilek
  2. TPF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım"
    1. "Siyaseten sağ kalan tek kadın..
    2. Mehmet Aydın tavuk çiftliğine..
    3. Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı
    4. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    5. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    6. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    7. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    8. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    9. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    10. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    11. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    12. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    13. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    14. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    15. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    16. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    17. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    18. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    19. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    20. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    21. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    22. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    23. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    24. Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1..
    25. Fikret Orman'dan teknik direktör..
    26. Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep..
    27. Ahmet Ataç’a sevgi seli
    28. İçişleri bakanı Süleyman Soylu:”Geçen..
    29. O ülkede kırmızı alarm verildi! Şubat..
    30. Mezitli’de Kadın Danışma Merkezi’ne..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı