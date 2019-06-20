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TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin: “Kamuoyu ve milletimiz rahat olsun”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılacağı törenle Kocaeli’nden uğurlanacak Türkiye’nin ikindi sondaj gemisi Yavuz hakkında bilgiler veren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melihhan Bilgin, “Kamuoyu ve milletimiz rahat olsun, hiçbir şekilde hiçbir süreçten etkilenmeden bu millet görevi yerine getirilecektir” dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:21
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin: “Kamuoyu ve milletimiz rahat olsun”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılacağı törenle Kocaeli’nden uğurlanacak Türkiye’nin ikindi sondaj gemisi Yavuz hakkında bilgiler veren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melihhan Bilgin, “Kamuoyu ve milletimiz rahat olsun, hiçbir şekilde hiçbir süreçten etkilenmeden bu millet görevi yerine getirilecektir” dedi.


Dünya’daki 16 sondaj gemisi arasında bulan Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Dilovası’nda bulunan limandan yeni görevine uğurlanacak. Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Fatih’in yanında görev yapacak Yavuz gemisi hakkında TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melihhan Bilgin, gemi hakkında bilgiler verdi. Gemi ekibinin TPAO kurumuz tarafından görevlendirilmiş arkadaşlar olduğunu belirten Bilgin, önlerinde ki 5 yıllık iş planlarını icra ettiklerini belirtti.



Gemi Kıbrıs Karpaz açıklarında lokasyona yönlendirilecek


Geminin hangi lokasyonda bulunacağının jeoloji çalışmaları tarafından yönlendirilmekte olduğunu söyleyen Bilgin, “Doğu Akdeniz’de iş planımız çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gemimizin hangi lokasyonda bulunacağı tamamen jeoloji çalışmaları tarafından yönlendirilmekte, bu çalışmalar devam ettiği için henüz somut sonuçlandırma gerçekleşmemiş durumda. Ancak çalışmalar hızlıca sürdürülüyor, yer tespiti ile ilgili çalışmaların sonuçlarını beklemek durumundayız şuanda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Kıbrıs Karpaz açıklarında bir lokasyona yönlendirilecek gemimiz. Ancak bundan sonra ki çalışmaların neresi olacağı ile ilgili dediğim gibi jeoloji ve jeofizik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu olacak ancak”dedi.



İlk lokasyon bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondaj ile tamamlanacak


Temmuz başında başlayacak olan 3 bin metre sondajın yaklaşık bin metre su derinliğinde tamamlanacağını ve daha sonrasında 2’nci lokasyona geçileceğini ifade eden Bilgin, “Sondajımız, Temmuz başında başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, 3 bin metre sondaj ile beraber tamamlanacak olan çalışmaların akabinde 2’nci lokasyonumuza hareket edeceğiz. Yavuz Sondaj Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi’nin ikizi. Teknolojik kabiliyet imkan ve donanım, tasarım olarakta ikizi. Bu ikiz gemi konsepti özellikle operasyon, işletme ve idame açısından birçok kolaylık sağlamamız düşünüldü ve biz bu kolaylıkları operasyon aşamasında farkına varmış durumdayız ve kullanma aşamasındayız. Birbirini destekleyen 2 gemi var şuan” diye konuştu.



Geri adım atmadan hizmetimizi tam ve eksiksiz yerine getirebilmek için her türlü önlemi alıyoruz


Devletin kendilerine verdiği görevi tam ve eksiksiz yerine getirebilmek için her türlü önlemi aldıklarını da söyleyen Melihhan Bilgin, “Devletimizin bize verdiği bir görev ve bu görevde herhangi bir şekilde geri adım atmadan durmadan, yılmadan bütün seçenekleri değerlendirerek hizmetimizi tam ve eksiksiz yerine getirebilmek için her türlü önlemi alıyoruz. Çokta ilgilenmiyoruz karşı taraf denilen tarafın ne yaptığı ile ilişkili. Bizim çalışmalarımızı tamamen bilimsel çalışmalar yönlendiriyor. Jeoloji ve jeofizik çalışmalar sonucunda bu noktaya geliniyor. Bu, yaklaşık 5-6 yıl öncesinde başlatılan sismik çalışmaların sonuçlarını bugün alabiliyoruz. Dolayısıyla aslında uzun vadeli, uzun süreli çalışmalardır bunlar. Bu çalışmaların sonunda yapılan sismik, jeolojik değerlendirmeler bize nereyi kazmamızla alakalı fikir veriyor. Bizde o çerçeve içerisinde hareket ediyoruz. Nerede, ne yapmamız gerektiğiyle alakalı bir iş planımız var. O iş planının gereklerini yerine getiriyoruz biz. Bizim amacımız petrol ve doğalgaz aramacılığı. Bunu gerek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bize verdiği lisans alanlarında gerek Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinden kurumumuza devrolmuş lisans alanlarında yerine getirme konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Sadece bilimsel bir çalışmanın sonucunda yapıyoruz bunu. Süreç onun sonucunda gelişiyor” şeklinde konuştu.



Kamuoyu ve milletimiz rahat olsun


Bilgin, “Bu çerçeve içerisinde 5 yıllık iş planlarımız hazır. Bu 2 gemi hem Doğu Akdeniz hem Marmara hem de Karadeniz’de Türkiye’de açık deniz petrol aramacılığına hizmet etmek amacıyla kurumumuza emanet alındı. Dolayısıyla uzun dönemli olacağını söyleyebilirim. Önümüzde 5 yıllık iş planlarımız var, biz o iş planlarını icra ediyoruz. Biz olayın operasyon tarafındayız, devletimizin ve milletimizin bize verdiği görevleri icra ediyoruz. Başka bir konu bizim ilgilimizi de çekmiyor. Operasyona bağlı olarak şuanda yüzde 53’ü Türk personel. Ama sayı giderek artıyor, süratli bir millileştirme politikamızın içerisindeyiz. Çok şükür bütün ekibimizin geminin teçhizinden, donanımına kadar ve operasyonun planlanmasına kadar bütün arkadaşlarımız kurumuz tarafından görevlendirilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla aslında kamuoyu ve milletimiz rahat olsun, hiçbir şekilde hiçbir süreçten etkilenmeden bu millet görevi yerine getirilecektir. Personel sayısı maksimum 200’e kadar çıkabiliyor, şuanda yaklaşık 150 personelle çalışıyoruz, tam operasyona başladığımızda bu sayı 180’lere kadar çıkacak" ifadelerin kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:21
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