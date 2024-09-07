  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli zammının detayları ortaya çıktı! Enflasyon hedefi artınca...

Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Altın, petrol, kobalt ve elmas için Türkiye'yi çağırıyorlardı! Çin bir anda bölgeye girmeye başladı

Bakanlık yetkilisi açıkladı: Belediyeye yazı gönderildi! Şahan Gökbakar'ın villası için yıkım kararı alındı

ABD'li isim açıkladı: Washington Türkiye bu adımı attığı için endişeli, Erdoğan yapar diye korkuyorlar

Yarar sağlıyor denilse de… Beşiktaş’ta 3 dakika depremi! İşte bunu beklemiyordu kimse...

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 3 fay hattına dikkat! Uzmanı uyardı

Türkiye'den iki müthiş hamle! Erdoğan'ın o kararları dünyayı sarsacak

Bodrum Belediyesi’nin sadece tabelası kalmış! Vay vay vay Ne güzel batırmışlar

Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı
Ekonomi TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı! Türkiye'ye paylaştı, ilk kez aldık
Ekonomi

TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı! Türkiye'ye paylaştı, ilk kez aldık

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:06:00 - 2024-09-07 16:45:48
TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı! Türkiye'ye paylaştı, ilk kez aldık

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk Yeşil Enerji Sertifikasını (YEK-G) aldığını bildirdi.

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2024 yılı ilk 6 aylık elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek ilk YEK-G sertifikamızı aldık." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Sürdürülebilir bir çevre için enerji dönüşümü ve karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik çabalarımıza devam ediyoruz." denildi.

Ebeveynlerin dikkatine! YouTube, ebeveyn denetim özelliğini duyurdu
Ebeveynlerin dikkatine! YouTube, ebeveyn denetim özelliğini duyurdu

Aktüel

Ebeveynlerin dikkatine! YouTube, ebeveyn denetim özelliğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netflix'e tepki!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netflix'e tepki!

Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netflix'e tepki!

ABD’den ambargoyu ihlal eden şirkete 200 milyon dolarlık ceza dikkat çekti!
ABD’den ambargoyu ihlal eden şirkete 200 milyon dolarlık ceza dikkat çekti!

Dünya

ABD’den ambargoyu ihlal eden şirkete 200 milyon dolarlık ceza dikkat çekti!

Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!
Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!

Ekonomi

Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!

Şistozomiyaz hastalığı nedir? Güney Afrika'da yeni salgın alarmı
Şistozomiyaz hastalığı nedir? Güney Afrika'da yeni salgın alarmı

Sağlık

Şistozomiyaz hastalığı nedir? Güney Afrika'da yeni salgın alarmı

The Guardian yazdı: Philadelphi Koridoru İsrail için neden bu kadar önemli?
The Guardian yazdı: Philadelphi Koridoru İsrail için neden bu kadar önemli?

Dünya

The Guardian yazdı: Philadelphi Koridoru İsrail için neden bu kadar önemli?

Merkez Bankası rezervlerini açıkladı: Ukrayna'nın döviz rezervleri 42,3 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı: Ukrayna'nın döviz rezervleri 42,3 milyar dolara yükseldi

Dünya

Merkez Bankası rezervlerini açıkladı: Ukrayna'nın döviz rezervleri 42,3 milyar dolara yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23