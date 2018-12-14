Tozkoparan dizisinin 12. bölümü Darülaceze'de çekildi

İSTANBUL (AA) - TRT'de yayımlanan Tozkoparan dizinin 12. bölümünün çekimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

"Ziyaret sahnesi" çekimi için gelen oyuncular, Darülaceze sakinleri tarafından karşılandı.

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri ziyaret eden oyuncular, daha sonra dizi çekimi için kamera karşısına geçti. Çekimleri bitiren oyuncular, daha sonra Darülaceze sakinleriyle sohbet edip keyifli vakit geçirdi.

Dizide "Sedef" rolünü oynayan Burcu Altın, Darülaceze'deki insanlarla tanışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Hem işlerini yaptıklarını hem de Darülaceze sakinlerini ziyaret ettiklerini dile getiren Altın, "Geldiğimizden beri sürekli onlarla el eleyiz. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Aslında bunu, belli aralıklarla herkesin yapması gerekiyor." dedi.

Oyunculardan Ayşe Leyla Erdoğmuş ise Darülaceze sakinlerini mutlu etmek için geldiklerini ama yaptıkları görüşmelerde en az onlar kadar mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kurumda kalan insanlardan çok güzel bir enerji aldıklarını belirten Erdoğmuş, "Onlarla bol bol sohbet ettik. Buradaki büyüklerimiz tecrübelerini aktardı. Bu fırsatı yakaladığımız için çok mutluyum. Umarım böyle ziyaretler daha sık yapılır." diye konuştu.

Darülaceze sakinleri de oyuncuların ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kurumda sıklıkla çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiğini, kendilerine, tarihi ve turistik yerleri gezme, görme, yazın denize, kışın da kaplıcalara gitme imkanları sunulduğunu anlattı.



