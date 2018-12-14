THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tozkoparan dizisinin 12. bölümü Darülaceze'de çekildi

Oyuncular, "ziyaret sahnesi" çekimi için geldikleri Darülaceze'nin sakinleriyle sohbet edip, vakit geçirdi

14 Aralık 2018 Cuma 14:41
Tozkoparan dizisinin 12. bölümü Darülaceze'de çekildi

İSTANBUL (AA) - TRT'de yayımlanan Tozkoparan dizinin 12. bölümünün çekimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

"Ziyaret sahnesi" çekimi için gelen oyuncular, Darülaceze sakinleri tarafından karşılandı.

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri ziyaret eden oyuncular, daha sonra dizi çekimi için kamera karşısına geçti. Çekimleri bitiren oyuncular, daha sonra Darülaceze sakinleriyle sohbet edip keyifli vakit geçirdi.

Dizide "Sedef" rolünü oynayan Burcu Altın, Darülaceze'deki insanlarla tanışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Hem işlerini yaptıklarını hem de Darülaceze sakinlerini ziyaret ettiklerini dile getiren Altın, "Geldiğimizden beri sürekli onlarla el eleyiz. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Aslında bunu, belli aralıklarla herkesin yapması gerekiyor." dedi.

Oyunculardan Ayşe Leyla Erdoğmuş ise Darülaceze sakinlerini mutlu etmek için geldiklerini ama yaptıkları görüşmelerde en az onlar kadar mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kurumda kalan insanlardan çok güzel bir enerji aldıklarını belirten Erdoğmuş, "Onlarla bol bol sohbet ettik. Buradaki büyüklerimiz tecrübelerini aktardı. Bu fırsatı yakaladığımız için çok mutluyum. Umarım böyle ziyaretler daha sık yapılır." diye konuştu.

Darülaceze sakinleri de oyuncuların ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kurumda sıklıkla çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiğini, kendilerine, tarihi ve turistik yerleri gezme, görme, yazın denize, kışın da kaplıcalara gitme imkanları sunulduğunu anlattı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:41
  1. Ayşe Erdoğmuş
  2. Burcu Altın
  3. Darülaceze
  4. oyuncular
  5. Tozkoparan
  6. Ziyaret sahnesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'den aday olan eski MHP'li isim hakkında gerçek ortaya çıktı
    1. HDP'den aday olan eski MHP'li isim..
    2. Fanatik Trabzonsporlu kız kardeşler..
    3. Hamas'ın 31. yıl dönümünde başarılar..
    4. Yangında ölen kardeşlerden geriye ders..
    5. "Sosyal konut projeleri artarak devam..
    6. Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak..
    7. Bakan Albayrak'tan KOBİ'lerin..
    8. KİPTAŞ’tan Çatalca’da ticari yatırım..
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "Dağlarda..
    10. Yazar Mete Yarar, gençlerle buluştu
    11. İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri..
    12. MÜSİAD’dan ekonomi kararlarına tam..
    13. Alex'ten Ersun Yanal'a destek
    14. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    15. "İsteğim, Kayserispor karşısındaki..
    16. Bakan açıkladı! 'Teröristler mağarada..
    17. Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu
    18. Belçika'da işçi sendikaları grevi
    19. Frankfurt’ta haftasonu bereketi..
    20. Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçına..
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu