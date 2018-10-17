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Toz bulutuna karşı ne yapılmalı? Toz bulutlarına karşı korunma yolları

Suriye üzerinden Türkiye’ye giren ve şehirlerde hayatı olumsuz etkileyen toz bulutlarına karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Peki toz bulutlarına karşı önlemler neler? Kendimizi toz bulutlarına karşı nasıl korumalıyız?

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:03
Toz bulutuna karşı ne yapılmalı? Toz bulutlarına karşı korunma yolları

Suriye üzerinden Türkiye’ye giren ve şehirlerde hayatı olumsuz etkileyen toz bulutlarına karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Peki toz bulutlarına karşı önlemler neler? Kendimizi toz bulutlarına karşı nasıl korumalıyız?

Arap yarımadasından rüzgarlar aracılığıyla Türkiye'ye gelerek bir süredir etkisini gösteren toz taşınımının hafta sonuna kadar yer yer devam edeceğini belirterek, hava kalitesinin kötü olduğu şehirlerde de bu nedenle kirlilik artmakta. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bugünlerde Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleri haricindeki yerlerin Arap yarımadasından gelen çöl tozu etkisi altında kaldığını belirterek, şöyle devam etti: "Yapılan sayısal hava modelleri tahminlerine göre toz taşınımı hafta sonuna kadar yer yer etkili olacak. Birkaç gündür devam eden tonlarca çöl tozunun hem yararı hem de zararı vardır. Toz taşınımı başta solunum yolu rahatsızlığı olmak üzere yaşlılar, çocuklar ve diğer hassas kesimler için sağlık sorunu oluşturabilir. Çapı küçük olan tozu solunum sistemimiz tutmakta yetersiz kalır. Vücuda girerek de zarar verebilir."

Açık alanlardan uzun durun

Yağış alan bölgelerde genellikle araçlar üzerinde çamur izleri olarak kendini hissettiren çöl tozunun, hava kirliliği açısından tehlike oluşturduğunu vurgulayan Toros, şöyle konuştu: "Çöl tozları, şehirlerde hava kirliliği artmasına sebep olabiliyor. Kamuoyunun rahat farkına varabilmesi için Hava Kalitesi İndeksi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli olarak 6 farklı gruba ayrılıyor. Bugünlerde şehirlerde hava kalitesi kötü ve hatta tehlikeli boyutlara varabilir. Toz taşınımının etkisiyle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların açık alanlarda uzun süre kalmamaları gerekiyor."

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:03
  1. İstanbul
  2. Toz bulutuna karşı ne yapılmalı?
  3. Toz bulutuna karşı korunma yolları

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