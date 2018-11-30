Toyota’nın insansı robotu 10 km'den kontrol edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Toyota, insansı robotu olan T-HR3’ü, beşinci jenerasyon mobil iletişim sistemi 5G ile 10 km uzaklıktan kontrol etmeyi başardı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota tarafından geliştirilen T-HR3 önceden programlanan hareketleriyle, ev, sağlık tesisleri, inşaat alanları ve felaket bölgelerinde insanlara güvenli biçimde yardımcı olabilecek şekilde tasarlandı. Giyilebilir teknolojiyle yönetilen insansı robot T-HR3’de bulunan sistem, robotun tüm bedeninin kontrol edilmesini sağlıyor. Robot kullanıcıları T-HR3’e uygulanan kuvvetleri hissedip robotu kendi hareketleriyle aynı şekilde kumanda edebiliyorlar.