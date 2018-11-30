0553 313 94 23

Toyota’nın insansı robotu 10 km'den kontrol edilebilecek

30 Kasım 2018 Cuma 18:53
Toyota’nın insansı robotu 10 km'den kontrol edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Toyota, insansı robotu olan T-HR3’ü, beşinci jenerasyon mobil iletişim sistemi 5G ile 10 km uzaklıktan kontrol etmeyi başardı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota tarafından geliştirilen T-HR3 önceden programlanan hareketleriyle, ev, sağlık tesisleri, inşaat alanları ve felaket bölgelerinde insanlara güvenli biçimde yardımcı olabilecek şekilde tasarlandı. Giyilebilir teknolojiyle yönetilen insansı robot T-HR3’de bulunan sistem, robotun tüm bedeninin kontrol edilmesini sağlıyor. Robot kullanıcıları T-HR3’e uygulanan kuvvetleri hissedip robotu kendi hareketleriyle aynı şekilde kumanda edebiliyorlar.

Yüksek duyarlılık, hassas hareketler ve iletişim gecikmelerini en aza indirmek için T-HR3 ile Ana Kumanda Sistemi arasındaki iletişim büyük önem taşıyor. Şu ana dek T-HR3 kablolu sistem üzerinde bir bağlantıya sahipti ve bazı iletişim gecikmeleri yaşanabiliyordu. Yeni T-HR3 ise, Docomo tarafından geliştirilen 5G sistemi ile kablosuz olarak başarılı ve hızlı bir biçimde kontrol edilebiliyor.
Toyota ve DOCOMO, bu teknolojiyi 6 Aralık 2018'de Tokyo Big Sight’da gerçekleştirilecek fuarda sergilemeyi planlıyor.
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:53
  1. toyota

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi vermeye kalktı
    1. HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi..
    2. Bronşlar daralır ve soluk almak..
    3. Mehmet Özçelik kimdir nerelidir?
    4. Kuraklık Yönetim Planı çalışmaları
    5. Ahmet Erhan Gökal Kimdir?
    6. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    7. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kripto asker"..
    8. İsmail Damat kimdir nerelidir?
    9. Putin ve Selman arasında dikkat çeken..
    10. Kadın polisin fuhuş yaptırdığı ortaya..
    11. Habil Yazıcı kimdir nerelidir?
    12. Mikrodalga nasıl bulundu?
    13. Hayvanlar üşümesin diye mağazasının..
    14. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    15. Haşim Taşkıran kimdir nerelidir?
    16. Harun Karaca kimdir nerelidir?
    17. Erdoğan ile Trump ayaküstü görüştü
    18. Çikolatanın fazlası zarar
    19. Çocuğunuz pateni çok seviyorsa bunlara..
    20. Denizli'de FETÖ'nün okullarında..
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti