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Toyota'nın "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri

Toyota'nın başarılı Fethiye yetkili satıcı ve servisi Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri 2019 kapsamında satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetindeki üstün başarısı ile ödül aldı- Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi Dr. Johan van Zyl:- "Her bir müşterimiz Toyota için önemlidir. Bizler bu felsefeyi temel alan bir anlayış içindeyiz"

20 Haziran 2019 Perşembe 14:38
Toyota'nın "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın başarılı Fethiye yetkili satıcı ve servisi Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri 2019 kapsamında satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetindeki üstün başarısı ile ödüle layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın her yıl düzenlediği "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri’nin 2019 yılı kazananları belli oldu.

Cenevre Gölü'nde düzenlenen törende satış ve satış sonrası hizmetlerdeki müşteri memnuniyetinde gösterdiği performans ile Türkiye'den Fethiye Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" büyük ödülünü almaya hak kazandı.

Fethiye Toyota Plaza Bakırcılar, Toyota'nın Avrupa bölgesindeki yaklaşık 2 bin 500’den fazla yetkili satıcısının performanslarının değerlendirildiği zorlu kriterleri aşmayı başararak ödüle layık görülen 45 bayi arasındaki yerini aldı.

Fethiye Toyota Plaza Bakırcılar'ın ödülü, Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Johan van Zyl tarafından bayi sahibi Esat Bakırcı ve Genel Müdür Esra Bakırcı Çerçinli'ye sunuldu.

Geleneksel "Ichiban Ödülleri" 2007 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yıl "Ichiban Ödülleri"nde onur konuğu ise Toyota'nın sponsor olduğu Paralimpik Oyunlar'da yarışan Güney Afrikalı Tyrone Pillay oldu.


- "Müşteri, işimizin tam merkezinde yer alıyor"


Açıklamaya göre, Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Johan van Zyl, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Müşteri, işimizin tam merkezinde yer alıyor. Bugün burada toplanan herkes, Avrupa çapında müşteri memnuniyetini sağlamanın günlük faaliyetlerimizde çok önemli olduğunu gösterdi. Her bir müşterimiz Toyota için önemlidir. Bizler bu felsefeyi temel alan bir anlayış içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, ödüllere adını veren ve Japonca "Birinci" anlamına gelen "Ichiban", Toyota’nın müşteri memnuniyeti sloganı olan ve "Önce Müşteri" anlamına gelen Japonca "Okyakusama Ichiban" cümlesinden geliyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:38
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