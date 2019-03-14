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Toyota uzaya araç gönderecek

Toyota ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı, uluslararası uzay araştırmaları için önemli bir iş birliğine imza attı - Toyota Başkanı Akio Toyoda:- "Uzay için yakıt hücreli teknolojilerimizi daha da geliştireceğiz"

14 Mart 2019 Perşembe 11:25
Toyota uzaya araç gönderecek

İSTANBUL (AA)- Toyota ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uluslararası uzay araştırmaları için uzaya araç gönderecek.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, ilk adım olarak Toyota ve JAXA, hidrojen yakıt hücreli elektrikli otomobil teknolojisine sahip keşif aracının yapımını hızlandıracak.

2029 yılında gönderilmesi planlanan bu araç ay yüzeyindeki araştırma faaliyetleri için kullanılacak. Araç, sınırlı enerji kaynaklarının olduğu ayda, 10 bin kilometreden daha fazla menzil kat edebilecek.

Astronotlara daha fazla özgürlük ve kolaylık sağlayacak keşif aracı, uzay araştırmalarına da ivme kazandıracak. Uluslararası uzay araştırmaları, insan faaliyetlerini genişletmek ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak adına faaliyetlerini uzayda ve Mars’ta gerçekleştirecek.

Araştırmalardaki hedeflere ulaşmak adına robotik misyonlardaki koordinasyonlar ve keşif araçlarını kullanan insanların yer alması büyük önem taşıyor.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Akio Toyoda, global ölçekte çevresel sorunlara, kendi gezegenimiz açısından yanıt vermenin önem taşıdığını belirterek, “Otomobiller insanlara her yerde özgürlük sağlamak için aktif rol oynuyorlar. Bu projeyle birlikte Toyota’nın sürüş performansını ve dayanıklılığını sergileyeceğiz. Uzay için yakıt hücreli teknolojilerimizi daha da geliştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Toyota ve JAXA’nın geliştirdiği keşif aracı, 6 metre uzunluğa, 5,2 metre genişliğe ve 3,8 metre yüksekliğe sahip. Araçta aynı zamanda 13 metreküplük bir yaşam alanı da bulunuyor. 2 kişilik kapasiteye sahip olan araç, acil durumlarda dört kişilik kapasiteyle kullanılabiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:25
  1. Akio Toyoda
  2. Japonya Uzay Araştırma Ajansı
  3. toyota

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