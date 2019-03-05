Toyota Türkiye’de üretilen iki hibrit modeliyle Cenevre’de

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’na Türkiye’de üretilen Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid modeliyle damgasını vurdu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Türkiye’de üretilen iki hibrit modeliyle dikkatleri çekti.

Cenevre’de sergilenen diğer yeni modellerle birlikte beğeniye sunulan Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid fuarda Türkiye’nin gururu olmayı başardı. Tüm dünyada giderek artan hibrit otomobil talebine Sakarya’daki fabrikasında üretilen yeni nesil Corolla Hybrid ve hayranlık uyandıran tasarımıyla öne çıkan C-HR Hybrid ile cevap veren Toyota, Türkiye’de satışta olan her binek otomobilinin hibrit versiyonunu da sunuyor.

Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit motora sahip. Toyota C-HR Hybrid ise 1,8 lt’lik motoruyla 100 km’de ortalama 3,9 litre yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hibrit araçlara karşı ilginin katlanarak arttığını belirterek, "Hibrit çağı artık başlamıştır. Dizelin yerini hibritlerin aldığını görüyoruz. Bu teknolojinin öncü ve lider markası olarak bu teknolojiye yatırımlarımız sürecektir. Toyota’nın 2020 global hedefi olan her binek modelin bir hibrit versiyonunun sunulmasını Türkiye olarak 1 yıl öncesinden başardık. Türkiye’de üretilen Corolla ve C-HR’ın hibrit versiyonları bizlerin gurur kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen ayın ortalarında satışa sunulmaya başlanan yeni nesil Corolla’nın hibrit versiyonunun şubatta tamamının satıldığını, mart ayında gelecek olanların da opsiyonlu olduğunun bilgisini veren Bozkurt, yeni Corolla satışlarının yüzde 40’ının hibrit olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bozkurt, bu hedefe ulaşacaklarını şimdiden söyleyebileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Yeni nesil Corolla’da dizel motor seçeneği olsaydı, hibrit modeli yüzde 7-8’in üzerinde daha fazla bir fiyatla piyasaya sunulacaktı. ÖTV teşviği kapsamında yer alan hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye’de üretiliyor olması Corolla’nın Türkiye sedan otomobil pazarındaki ayrıcalıklı konumunu daha da ileriye taşıyacaktır."

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