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Toyota Türkiye, fabrika turlarını sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü

Bulunduğu bölgeye değer katmayı misyon edinen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Darüşşafaka Cemiyeti, Lösev ve DenizTemiz Derneği/Turmepa ile iş birliği yaparak, firmalardan gelen teknik gezi taleplerini bu üç kuruluştan birine yapılacak bağış ile kabul ediyor. Eğitim kurumlarından ise herhangi bir bağış talep edilmiyor

18 Mart 2019 Pazartesi 10:47
Toyota Türkiye, fabrika turlarını sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yüksek kalitede üretim yaptığı Sakarya'daki üretim tesislerine yönelik ziyaret taleplerini bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirmeye başladı.

Toyota açıklamasına göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin lokomotif kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi, son yıllarda firmalar tarafından artan fabrika turu taleplerini sosyal sorumluluk projesine dönüştürmeye başladı. Fabrika, Toyota'nın dünya çapındaki sosyal sorumluluk politikalarının önemli başlıklarından eğitim, sağlık ve çevre konularına paralel olarak, firmalardan gelen teknik gezi talepleri için Darüşşafaka Cemiyeti, Lösev ve DenizTemiz Derneği/Turmepa gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ile iş birliğine imza attı.

Oluşturulan bir takvim dahilinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretim tesislerine teknik gezi düzenlemek isteyen firmalar, iş birliği kapsamında seçecekleri üç sivil toplum kuruluşundan birine fabrika tarafından belirlenen bağışı gerçekleştirdikten sonra programa dahil ediliyor. Eğitim kurumlarından ise herhangi bir bağış talep edilmiyor.

Teknik fabrika gezilerinde katılımcılar üretim esnasında pres, kaynak, boya ve montajdan oluşan dört temel prosesi bir rehber eşliğinde yerinde görme fırsatı yakalarken, fabrika yetkilileri tarafından talebe uygun içeriklerde sunumlar gerçekleştirilerek, Toyota üretim sisteminin uygulaması konusunda örnekleri ile birlikte geniş bir bilgi paylaşımında bulunuyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Toyota'nın global çapta sosyal sorumluluk politikalarını oluşturan eğitim, sağlık, çevre ve trafik konuları doğrultusunda yıllardır önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Böylece üretim, ihracat ve istihdam rakamlarıyla Türkiye ekonomisine sağladıkları katma değeri sosyal alanlara da genişlettiklerini belirten Şentürk, "Son yıllarda üretim tesislerine yönelik turlara artan talep doğrultusunda, Türkiye'nin üretim ve ihracat devi olarak biz de bu talepten önemli bir pay alıyoruz. Bu talebi sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle bir araya getirerek, işbirliğine gittiğimiz sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, bu projeye katkıda bulunan tüm firmalara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:47
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