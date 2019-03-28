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Toyota, tarihinin en büyük filo satışına Corolla Hybrid ile imza attı

Enterprise Türkiye, Toyota'nın çevreci hibrit teknolojisine sahip bin adet Corolla Hybrid'i filosuna kattı- Söz konusu anlaşma, Toyota'nın bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük filo satışı oldu

28 Mart 2019 Perşembe 16:19
Toyota, tarihinin en büyük filo satışına Corolla Hybrid ile imza attı

İSTANBUL (AA) - Toyota ve Türkiye’de araç kiralama sektörünün öncü kuruluşlarından Enterprise Türkiye, yaptıkları anlaşma ile bin adet Corolla Hybrid modelinin satışına imza attı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çevreci ve teknolojik kimlikleriyle öne çıkan Toyota ve Enterprise Türkiye, stratejik iş birlikleriyle Türkiye’de çok daha fazla kişiyi üstün özelliklere sahip Toyota hibrit teknolojisi ile buluşturacak.

Söz konusu anlaşma, aynı zamanda Toyota’nın bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirdiği en büyük filo satışı oldu.

Tüm dünyada 13 milyondan fazla satışıyla devrim niteliğindeki hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olan Toyota, Türkiye’de hibrit bilinirliğinin artması için çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor.

Teknolojik özelliklerinin yanında çevreci ve yakıt tasarrufu sağlayan hibrit otomobillere Türkiye’de ilginin her geçen gün arttığı gözlenirken, filo pazarında da tercihler hibrite doğru yönelmeye başladı. Enterprise Türkiye’nin filosuna dahil ettiği Corolla Hybrid modeli ise bu durumun en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

1966 yılında üretilmeye başlanan Corolla, bugüne kadar 150 ülkede 46 milyondan daha fazla satış adedine ulaşarak dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduruyor. Toyota, 12. jenerasyon Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer verdi. Türkiye’de üretilen Toyota Corolla Hybrid, 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. Corolla Hybrid’de daha yüksek tork ve yeni hibrit bataryaların adapte edilmesiyle daha iyi yakıt ekonomisi sağlandı. Bununla birlikte 3.4 lt/100 kilometre yakıt tüketimi olan Corolla Hybrid, sadece 80-87 g/km aralığında CO2 emisyonu salımı sunuyor.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:19
  1. Enterprise Türkiye
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