0553 313 94 23

Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri

Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu- Corolla, 2018'de de yine "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili" olmayı başardı- 2017 yılını lider olarak tamamlayan RAV4, 2018 yılında da "dünyanın en çok satılan SUV modeli" olarak öne çıktı

10 Mart 2019 Pazar 15:59
Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri

İSTANBUL (AA) - Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017'ye kıyasla satışlarını yüzde 3 artıran Toyota, tüm dünyada toplamda 8 milyon 91 bin 277 adetlik satış gerçekleştirerek "lider marka" unvanıyla sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.


- Corolla "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili"


Toyota’nın global satış başarısı, Corolla’nın da dünyada en çok satılan otomobil olmasıyla bir kez daha taçlandı. Üretildiği 1966 yılından bu yana toplamda 46 milyonu aşan satışıyla zirvedeki yerini sağlamlaştıran efsane model Corolla, 2018 yılında da yine "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili" olmayı başardı.

2018 yılında yüzde 1 artışla 934 bin 348 adetlik satışa ulaşan Corolla, birincilik tahtını korudu. Corolla, Türkiye’de de 23 bin 576 adetlik satış ile Toyota’nın 2018 binek otomobil satışlarının yüzde 77’sini oluşturdu.


- Hibrit satışları Türkiye’de 10 bini aştı


Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markalarından Toyota, 2020 yılına kadar globaldeki her binek modelin bir hibrit versiyonunu sunma hedefine Türkiye’de bir yıl öncesinden ulaştı. Bugüne kadar Türkiye’de 10 bin adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, yeni nesil Corolla Hybrid’in de katılmasıyla sadece 2019 yılı için toplamda 12 bin adet hibrit otomobili Türk kullanıcısıyla buluşturmayı hedefliyor.

Türkiye’de bugüne kadarki toplam hibrit satışından fazlasını bir yıl içinde aşmayı planlayan Toyota, geniş hibrit ürün gamı ile hibrit teknolojisindeki gücünü ortaya koymaya devam ediyor.


- SUV segmentinin lideri de Toyota


Toyota, başarısını, öncüsü olduğu SUV segmentinde de sürdürüyor. 2017 yılını lider olarak tamamlayan RAV4, geçen yıl da "dünyanın en çok satılan SUV modeli" olarak öne çıktı.

Bir önceki yıla göre yüzde 4 artış elde eden Toyota RAV4, geçen yılı 807 bin 116 adetlik satışla tamamladı. SUV segmentinde de Toyota’yı birinciliğe taşıyan RAV4, tüm segmentlerin değerlendirildiği genel sıralamada da dördüncü sırayı elde etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:59
  1. toyota

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DÜZELTME - "Yeni Malatyaspor, İstanbul'da mağaza açtı" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında "AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Mehdi Eker" ifadesi, "AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker" şeklinde değiştirilmiştir.Haberimizi düzelter
    1. DÜZELTME - "Yeni Malatyaspor,..
    2. Mustafa Sarıgül’den eğitim müjdesi
    3. Adıyaman’da bedelli askerler yemin etti
    4. Bakan Varank: Şehrinize hizmet..
    5. GÜNCELLEME 2 - Etiyopya'da yolcu uçağı..
    6. Osmanlı süs tavuğu 10 bin liraya..
    7. Bakandan kentsel dönüşüm açıklaması:..
    8. Yunusemre’den Pelitalan’a yeni sosyal..
    9. Aston Villa kaptanına saha içinde..
    10. Yüksel Aydın: Bütün Kastamonuluları..
    11. Başkan Toçoğlu: “Hep birlikte..
    12. Taşköprülü Kadınlar 8 Mart’ta doyasıya..
    13. "Osmanlı Süs Tavuğu" 10 bin liraya..
    14. Tarihi sayfalar Serdivan Fikir Sanat..
    15. Doğu ve güneydoğulu kanaat önderleri..
    16. Ordulu Yusuf, ABD'de tarih yazdı
    17. TSK PKK'yı 2 haftada 12 kez püskürttü!..
    18. "Yomra, Trabzon’un en huzurlu ilçesi..
    19. "Harçlar, ücretler ve işgaliyeler..
    20. Ordulu Yusuf Fehmi Genç, halterde..
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor