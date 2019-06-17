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Toyota, Le Mans 24 Saat’te iki yıldır zirvede

252 bin 500 seyircinin heyecanla takip ettiği ve 24 saat süren dayanıklılık yarışını Toyota’nın 1000 HP’lik iki hibrit yarış aracı teknik sorun yaşamadan ilk 2 sırada tamamladı

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:11
Toyota, Le Mans 24 Saat’te iki yıldır zirvede

İSTANBUL (AA) - Toyota, motorsporları dünyasının en zorlu yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat yarışını iki yıldır üst üste kazanarak çok önemli bir başarıya daha imza attı.

Toyota açıklamasına göre, geçen yıl tarihinde ilk kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Toyota, bu yıl başarısını daha da ileriye taşıyarak 2018-19 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) son ayağı olan Le Mans 24 Saat yarışında “hibrit otomobilleriyle” duble zafer elde etti.

252 bin 500 seyircinin heyecanla takip ettiği ve 24 saat süren dayanıklılık yarışını Toyota’nın 1000 HP’lik iki hibrit yarış aracı teknik sorun yaşamadan ilk 2 sırada tamamladı. Takımlar Şampiyonu olmasının ardından Toyota, Le Mans zaferiyle birlikte Pilotlar Şampiyonluğu’nu da kazanarak başarısını taçlandırdı.

2018-19 Süper sezonunun sekizinci ve son yarışı olan Le Mans 24 Saat’te, 8 numaralı Toyota TS050 Hybrid yarış aracıyla galibiyete ulaşan Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Fernando Alonso böylece şampiyonanın zirvesinde yer aldı. Zorlu yarışta onları 16.9 saniye ile izleyen 7 numaralı Toyota’da mücadele eden Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez oldu.


- Tüm zamanların en hızlı turu


Gelen bu büyük başarıyla birlikte, yarışta ikinci olan 7 numaralı Toyota TS050 Hybrid de aynı zamanda 3 dakika 17.297 saniye ile Le Mans yarışının şimdiye kadarki en hızlı turunu attı. Bu yarışla birlikte farklı rekorlara da ulaşıldı. Kazuki Nakajima pist yarışlarında Dünya Şampiyonu olan ilk Japon olurken, daha önce Formula 1 şampiyonlukları olan Fernando Alonso ise Le Mans’da da Pilotlar Dünya Şampiyonu olarak iki farklı disiplinde şampiyon olan ikinci pilot olmayı başardı.

Yarışa ilk 2 sıradan başlayan iki 1000 HP’lik TS050 Hybrid, 24 saatlik zorlu yarışı teknik bir sorun yaşamadan tamamladı. Yarışı kazanan Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Fernando Alonso, 385 tur süren yarışta 34 pit stop gerçekleştirdiler. 7 numaralı Toyota ise son turlarda yaşananlarla birlikte 37 kez pit stop yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing başkanı Shigeki Tomoyama, Le Mans’ı sadece hızlı bir otomobil değil güçlü bir ekiple kazandıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yılki galibiyeti ileriye taşımak istiyorduk ve her alanda gelişme gösterdiğimizi kanıtladık. Le Mans’da yeni bir sayfa açmayı başardık. Önümüzdeki yıl da otomobilimizi geliştirerek daha iyi işlere imza atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:11
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