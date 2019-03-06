0553 313 94 23

Toyota, Japonya'nın Ay misyonu için gezginci robot geliştirecek

06 Mart 2019 Çarşamba 12:33
Toyota, Japonya'nın Ay misyonu için gezginci robot geliştirecek

ANKARA (AA) - Japon otomotiv devi Toyota'nın, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) Ay misyonu için gezginci robot geliştireceği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Toyota, JAXA ile Ay misyonunda kullanılacak gezginci keşif aracının geliştirilmesi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Ay yüzeyinde araştırmalar yapması planlanan gezginci robot, Japonya'nın Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı olacak.

JAXA, geçen ay Hayabusa2 uzay aracını, Ryugu asteroidinin yüzeyine indirmeyi başarmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:33
  1. Ay
  2. Japonya
  3. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)
  4. toyota

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn Monroe mozaik atölyesi
    1. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    2. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    3. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    4. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    5. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    6. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    7. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
    8. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
    9. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
    10. Pochettino'ya iki maç ceza
    11. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
    12. Migren ağrılarının esiri olmayın
    13. Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için..
    14. Evinde beslediği aslanlar tarafından..
    15. Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona..
    16. Boks müsabakaları sona erdi
    17. "Sağlık Festivali" 14 Mart’ta başlıyor
    18. Okullar arası futbolda şampiyonlar..
    19. Yeşilay Derneği’nden Rektör..
    20. İran'da bağımlılık tedavi merkezinde..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!