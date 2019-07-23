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Toyota ile araç batarya üreticisi CATL arasında iş birliği

İki şirket, yeni teknoloji gelişimi, ürün kalitesinin geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak

23 Temmuz 2019 Salı 18:09
Toyota ile araç batarya üreticisi CATL arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Toyota ve önde gelen araç batarya sistemleri tedarikçisi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) şirketi, bataryalarının istikrarlı bir şekilde tedariki ve geliştirilmesini içeren kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

Toyota açıklamasına göre, iki şirket, yeni teknoloji gelişimi, ürün kalitesinin geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla Toyota ve CATL, batarya tedarikinin stabil olmasının kritik olduğu ve mevcut batarya teknolojisinin geliştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştı. Bu geniş kapsamlı iş birliğinde CATL, batarya geliştirmesini ve tedarik kapasitesini, Toyota’nın elektrikli araç ve batarya gelişim teknolojisiyle kombine edecek. Bu kombinasyonuyla iki şirket elektrikli araç gelişimini hızlandıracak ve geniş çaplı bir kullanıma destek verecek.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:09
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