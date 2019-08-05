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Toyota GAZOO Racing üst üste üçüncü kez Finlandiya Rallisi'ni kazandı

Toyota GAZOO Racing Takım Kaptanı Tommi Makinen:- "Üst üste üç yıldır burada galibiyet almak bizim için çok önemli bir sonuç. Ott Tanak şu anda performansının zirvesinde ve otomobilimizin performansıyla birleştiğinde, bu bizi durdurulamaz kılıyor"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:25
Toyota GAZOO Racing üst üste üçüncü kez Finlandiya Rallisi'ni kazandı

İSTANBUL (AA) - Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 9'uncu ayağı olan zorlu Finlandiya Rallisi’nde duble zafere imza atarak pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Ott Tanak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Finlandiya Rallisi’nden zaferle ayrılırken, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ev sahibi pilot Jari-Matti Latvala ise aldığı üçüncülükle, Finlandiya Rallisi’nde Finlilerin podyumda yer alma geleneğini devam ettirdi. Toyota GAZOO yarış takımı 2017 yılından bu yana her yıl iki yarışçısıyla Finlandiya’da podyumda yer alıyor.

Rallinin 23 etaptan oluşan, 307,5 kilometre uzunluğundaki dokuzuncu mücadelesini, 2 saat 30 dakika 40,3 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 4, kariyerinin ise 10’uncu zaferine ulaştı.

Liderin 33,2 saniye arkasındaki bir diğer Toyota Gazoo pilotu Jari-Matti Latvala ise 3'üncülüğü elde etti. Puanını 180'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürüyor. Ott Tanak, bu galibiyetle beraber, büyük heyecana sahne olan Power Stage etabını kazanıp fazladan puanların da sahibi oldu.

WRC'nin 10. ayağı, 22-25 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota GAZOO Racing Takım Kaptanı Tommi Makinen, Finlandiya’da harika sonuçlar elde etmeye devam ettiklerini belirterek, "Üst üste üç yıldır burada galibiyet almak bizim için çok önemli bir sonuç. Ott Tanak şu anda performansının zirvesinde ve otomobilimizin performansıyla birleştiğinde, bu bizi durdurulamaz kılıyor. Ott, bu birincilikle sürücüler sıralaması için oldukça avantajlı bir konuma geldi. Umarım bundan sonraki yarışlarda da böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:25
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