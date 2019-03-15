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Toyota düşük emisyon ortalaması ile dikkati çekti

Toyota, Avrupa’da yapılan araştırmada en düşük emisyon oranlarına sahip ilk marka oldu- Karbondioksit emisyon oranını 2018 yılında 99,9 g/km’ye indirmeyi başaran Toyota'nın, en yakın rakibinin emisyon oranı ise 107,7 g/km olarak ölçüldü

15 Mart 2019 Cuma 16:46
Toyota düşük emisyon ortalaması ile dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonunu yüzde 90 oranında azaltma hedefi için çalışmalarına aralıksız devam ederken, Avrupa’da yapılan araştırmada en düşük emisyon oranlarına sahip ilk marka oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonunu yüzde 90 oranında azaltma hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Avrupa’da yapılan araştırmada en düşük emisyon oranlarına sahip ilk marka oldu.

Toyota, modellerinde 2017 yılında 101,2 g/km olan ortalama karbondioksit emisyon oranını 2018 yılında 99,9 g/km’ye indirmeyi başardı. Toyota’nın en yakın rakibinin emisyon oranı ise 107,7 g/km olarak ölçüldü. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre, 2021 yılından itibaren tüm üretici firmaların Avrupa’da satışa sunacağı otomobil modellerinde karbondioksit oranını 95 g/km’ye indirme zorunluluğu bulunuyor.

Otomobil satışlarında 2018 yılını lider olarak kapatan Toyota, yine bir ilke imza atarak ortalama karbondioksit emisyonunu 100 g/km’nin altına indirmeyi başararak otomotiv markaları arasındaki öncü rolünü devam ettirdi.

2018 yılında gelen bu başarıda Toyota’nın Avrupa’daki toplam otomobil satışlarının yüzde 60’ının hibrit versiyonlar olması da büyük rol oynadı. Toyota geçen yıl Avrupa’da bir önceki yıla oranla yüzde 21 artışla 435 bin 119 adetlik hibrit otomobil satışına imza atmıştı.

Toyota aynı zamanda 2017’ye göre emisyon oranlarının iyileştirilmesi yönünde gelişim gösteren beş markadan biri oldu ve önceki yıla göre 1,4 g/km oranında emisyon düşüşü elde edildi. Bu performansa, Türkiye’de üretilen Toyota C-HR’ın ticari başarısı ve yüksek hibrit satış oranı büyük katkı sağladı.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:46
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