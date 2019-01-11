0553 313 94 23

Toyota, Dakar Rallisi'nde liderliğe yükseldi

Toyota, her yıl düzenlenen Dakar Rallisi'ne markanın pick-up'ı Hilux modeli ile başlangıç yaptı

11 Ocak 2019 Cuma 16:21
Toyota, Dakar Rallisi'nde liderliğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - Toyota, her yıl düzenlenen Dakar Rallisi'ne markanın pick-up'ı Hilux modeli ile başlangıç yaptı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota GAZOO Racing SA adına Hilux ile yarışan Al Attiyah ve Mathieu Baumel, başarılı bir mücadele ortaya koyarak, 3 etabın sonunda en iyi ikinci zamanı elde ederek genel klasmanında liderliğe yükseldi.

Peru'da kalın ve yoğun kumlar arasında geçen 3’üncü etabında Toyota Hilux'ın üstünlüğü görüldü. Liderliği ele geçiren Al Attiyah, etabın sonunda, "Bugünün etabı aşırı derecede zorluydu. Birçok büyük kum tepesini aştık ve benim deneyimlerime göre Dakar’da şu ana kadar gördüğüm en zorlu etaptı." ifadelerini kullandı.

3'üncü Etabın ardından Maraton Etabı koşulacak. Bu yılın Maraton Etabı Dakar’ın 4. ve 5. Etabı olarak belirlendi ve burada Hilux'ın performansının yeniden ön plana çıkması bekleniyor.

4. Etap 351 km uzunluğunda ve genel olarak kum ve kum tepelerinden, bazı kayalı nehir yataklarından oluşuyor. 5. Etap'ta ise ekipler 450 km’lik uzun etabı tamamlayacaklar. 10 etaptan oluşan Dakar Rallisi, 17 Ocak’ta Peru’nun başkenti Lima'da tamamlanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:21
  1. toyota

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar onlara yaradı! Okullar 12 gün tatil
    1. Kar onlara yaradı! Okullar 12 gün tatil
    2. Bilirkişi, rüşvet alırken suçüstü oldu
    3. Şiddet, taciz, tecavüz... RTÜK..
    4. Türkiye'nin en soğuk ilçesinde tilki..
    5. "City of London" Suu Çi'ye verdiği..
    6. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    7. Kayserispor'un yeni adı ne oldu?
    8. Trabzon AK Parti ilçe belediye başkan..
    9. Toyota, Dakar Rallisi'nde liderliğe..
    10. Okulda rezalet! Skandal görüntüler..
    11. "Konak'ta o zeybek oynanacak"
    12. CK Enerji'den faturayı düşüren..
    13. Ahmet Kavalcı'dan gazetecilere yemek
    14. Merkez Bankası ocak ayı beklenti..
    15. TOKİ'den binlerce vatandaşa ev..
    16. İran'dan AB'ye mali mekanizma eleştirisi
    17. "Sudan'da ikna edici çözümler..
    18. Hollanda mahkemesi FETÖ mensubunu..
    19. Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'ya..
    20. Darbe sanığından "1 dolar bizde..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!